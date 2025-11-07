快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

癌友落髮難避免 正妹研究生剃光頭捐髮「真正的美是勇氣與善良」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
外型亮麗的研究生蓓蓓（化名），剃掉一頭秀髮，捐贈給台灣癌症基金會，盼成為癌症病人的力量。圖／台灣癌症基金會提供
外型亮麗的研究生蓓蓓（化名），剃掉一頭秀髮，捐贈給台灣癌症基金會，盼成為癌症病人的力量。圖／台灣癌症基金會提供

衛福部統計，我國癌症病人每年新增逾13萬例。即是治療方式推陳出新，「落髮」仍是癌症病人常見副作用，也是最難跨越的身心關卡。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，落髮不僅是外貌改變，更對外揭示癌症病人身分，掉落的髮絲每一根都是病人信心的流失，為幫助病友找回自信，台癌推動假髮租借服務，累計逾12萬人捐髮，幫助逾3萬名癌友「抬頭微笑」。

外型亮麗的研究生蓓蓓（化名）因愛美，常笑稱自己有容貌焦慮症，出門前總要花上大半天打理，只為確認自己看起來「夠好看」，害怕任何瑕疵被看見。某次家教時，看到正在抗癌的學生母親，仍微笑面對疾病，深受感動，於是產生幫助癌友念頭。她說，雖無法提供經濟援助，但願意捐出頭髮，成為病友的力量。她剃光整顆頭，盼每一絲頭髮都物盡其用。

剃髮過程挑戰重重，不僅店家質疑「漂亮女生怎能沒有頭髮？」頂著光頭出行，也常讓蓓蓓被誤認生病，但每當說出真相「為癌友捐髮」時，對方總會報以鼓勵、尊敬眼神。她說，原本認為剃光頭是放棄美麗，沒想到在過程中學會接納自己，「發現真正的美是勇氣與善良」，不僅幫助癌友重拾自信，也與容貌焦慮和解，活得更自在、更充滿愛。

癌症基金會台北總會與高雄分會設立隱私保護的試戴空間，由專業人員一對一指導配戴技巧和保養方法，確保每位癌友都能找到適合自己的款式，蔡麗娟表示，全台各家醫院癌症中心也能租借台灣癌症基金會提供的假髮，有需求的癌友也可上「愛借髮」線上租借網站，可在家線上完成試戴、申請，偏遠地區、體力虛弱的癌友，不必出門就能接受服務。

每頂醫療級假髮，都需要5到8束健康髮絲，耗費3500至4500元成本，而基金會每年製作超過1000頂假髮，幫助失去髮絲的癌友重新找回自信與尊嚴。蔡麗娟說，邀請「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費計畫」，有髮捐髮，也歡迎捐款支持，活動期間達指定捐款金額，可參加抽獎活動，獲得企業品牌好禮，讓愛心循環、希望延續，網址為918hair.canceraway.org.tw

癌症 病人 頭髮 抗癌 捐款

延伸閱讀

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

醫奉35／癌症希望基金會：讓每一位癌友更有力量面對困境

癌友憂家人擔心不敢說病情 病友團體辦親子營盼化癌症威脅為守護力量

【愛與希望的共鳴】鄭怡為愛獻唱　心理腫瘤基金會以「傾聽心聲 共鳴生命」擁抱癌友

相關新聞

普發萬元刺激市場！業者估買氣增逾2成 坦言3原因「出國比較便宜」

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，業者分析，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估買氣將提升2至...

民俗天氣準不準？ 氣象署用23年資料驗證「立冬」結果曝光

今日是24節氣中的立冬，象徵冬季正式到來。民間流傳不少與天氣有關的俗諺，例如「立冬晴，一冬晴」、「立冬暖，冬天冷」，過去常被拿來作為預測冬季氣候的依據。不過中央氣象署根據近23年氣象數據分析後發現，並非所有說法都經得起驗證，只有一項與日照有關的俗語較為接近現實。

2026台北燈節花博、西門町雙主燈 結合夜經濟點燈至凌晨2時

台北燈節自2017年起多以西門町為主燈區，台北市議員柳采葳下午在教育部門質詢時，建議明年燈節主燈區移師圓山花博，結合「夜...

急診觀察床轉治療床！醫界大贊「不該只談壅塞」：確保病人照護品質

急診壅塞病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今表示，將把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住...

癌友落髮難避免 正妹研究生剃光頭捐髮「真正的美是勇氣與善良」

衛福部統計，我國癌症病人每年新增逾13萬例。即是治療方式推陳出新，「落髮」仍是癌症病人常見副作用，也是最難跨越的身心關卡。...

離島唯一獲獎！2025全國卓越商圈獎 金門後浦商圈奪「觀光亮點獎」

全國約330處商圈，經濟部商業發展署主辦「2025全國卓越商圈獎」選拔，專家學者針對全台各縣市推薦商圈評選，選出17處代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。