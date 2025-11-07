癌友落髮難避免 正妹研究生剃光頭捐髮「真正的美是勇氣與善良」

衛福部統計，我國癌症病人每年新增逾13萬例。即是治療方式推陳出新，「落髮」仍是癌症病人常見副作用，也是最難跨越的身心關卡。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，落髮不僅是外貌改變，更對外揭示癌症病人身分，掉落的髮絲每一根都是病人信心的流失，為幫助病友找回自信，台癌推動假髮租借服務，累計逾12萬人捐髮，幫助逾3萬名癌友「抬頭微笑」。

外型亮麗的研究生蓓蓓（化名）因愛美，常笑稱自己有容貌焦慮症，出門前總要花上大半天打理，只為確認自己看起來「夠好看」，害怕任何瑕疵被看見。某次家教時，看到正在抗癌的學生母親，仍微笑面對疾病，深受感動，於是產生幫助癌友念頭。她說，雖無法提供經濟援助，但願意捐出頭髮，成為病友的力量。她剃光整顆頭，盼每一絲頭髮都物盡其用。

剃髮過程挑戰重重，不僅店家質疑「漂亮女生怎能沒有頭髮？」頂著光頭出行，也常讓蓓蓓被誤認生病，但每當說出真相「為癌友捐髮」時，對方總會報以鼓勵、尊敬眼神。她說，原本認為剃光頭是放棄美麗，沒想到在過程中學會接納自己，「發現真正的美是勇氣與善良」，不僅幫助癌友重拾自信，也與容貌焦慮和解，活得更自在、更充滿愛。

癌症基金會台北總會與高雄分會設立隱私保護的試戴空間，由專業人員一對一指導配戴技巧和保養方法，確保每位癌友都能找到適合自己的款式，蔡麗娟表示，全台各家醫院癌症中心也能租借台灣癌症基金會提供的假髮，有需求的癌友也可上「愛借髮」線上租借網站，可在家線上完成試戴、申請，偏遠地區、體力虛弱的癌友，不必出門就能接受服務。

每頂醫療級假髮，都需要5到8束健康髮絲，耗費3500至4500元成本，而基金會每年製作超過1000頂假髮，幫助失去髮絲的癌友重新找回自信與尊嚴。蔡麗娟說，邀請「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費計畫」，有髮捐髮，也歡迎捐款支持，活動期間達指定捐款金額，可參加抽獎活動，獲得企業品牌好禮，讓愛心循環、希望延續，網址為918hair.canceraway.org.tw。