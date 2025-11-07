快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

離島唯一獲獎！2025全國卓越商圈獎 金門後浦商圈奪「觀光亮點獎」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
經濟部商業發展署主辦「2025全國卓越商圈獎」選拔，金城鎮後浦商圈在激烈的競爭評比中脫穎而出，榮獲「觀光亮點獎」殊榮，與台北市西門町、台中市一中街等知名商圈並列，成為唯一離島獲獎代表。圖為總幹事吳伯揚代表領獎。圖／縣府提供
經濟部商業發展署主辦「2025全國卓越商圈獎」選拔，金城鎮後浦商圈在激烈的競爭評比中脫穎而出，榮獲「觀光亮點獎」殊榮，與台北市西門町、台中市一中街等知名商圈並列，成為唯一離島獲獎代表。圖為總幹事吳伯揚代表領獎。圖／縣府提供

全國約330處商圈，經濟部商業發展署主辦「2025全國卓越商圈獎」選拔，專家學者針對全台各縣市推薦商圈評選，選出17處代表性商圈。金門縣金城鎮後浦商圈獲「觀光亮點獎」，與台北市西門町、台中市一中街等知名商圈並列，是唯一離島獲獎代表。

評選委員指出，後浦商圈以歷史人文、地方節慶與觀光創意相結合，展現出強大的在地活力與文化魅力，近年來商圈導入行動支付、多語導覽、智慧導購等數位服務，並結合節慶活動與夜間經濟，成功讓遊客在「吃、購、遊、玩」間體驗金門真實的生活節奏。

金門縣產業發展處表示，這是地方商圈轉型升級的成果，印證縣府推動觀光整合與數位轉型政策的成效，未來將持續協助縣內各商圈推動創新服務與品牌再造，吸引更多旅客造訪，讓地方經濟持續升溫。

金門 品牌

延伸閱讀

調查陸客金門騎乘電動車為何常違規 縣府推3大安全強化策略

今天「立冬」暖洋洋 氣象署曝天氣3重點 鳳凰颱風下周威脅全台

金門醫療專機抵松山機場後爆胎 安捷：原因待查

影／已被強制出境！闖金門縣府發兩岸統一傳單 陸男稱：目的達成

相關新聞

花椰菜與青花菜防癌護健康 譚敦慈教「1招」洗掉農藥與菜蟲

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

離島唯一獲獎！2025全國卓越商圈獎 金門後浦商圈奪「觀光亮點獎」

全國約330處商圈，經濟部商業發展署主辦「2025全國卓越商圈獎」選拔，專家學者針對全台各縣市推薦商圈評選，選出17處代...

吃美食做公益！認捐孩子心願卡禮物 葛朗集團回饋餐券

新竹在地深耕14年的餐飲品牌葛朗集團與世光教養院、德蘭兒童中心及橫山國中資源班合作，在11月23日至30日耶誕節前夕舉辦...

豬肉解封挺台中豬！台中購物節明後天「免費」發肉乾、排骨酥

豬肉禁令解封，台中購物節挺「台中豬」。經發局說，為鼓勵民眾安心食用台中優質豬肉，明天下午3時45分霧峰原流市集免費發送5...

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

蘋果（Apple）舊換新Trade in才不到2個月又掉價！聯合新聞網《科技玩家》觀察發現，9月推出iPhone 17系列後，蘋果官方當時已調整Trade in舊換新價格，今日（11月7日）再次調整價格，前代iPhone 16系列最高少了800元、iPhone 14掉的最慘，少了1100元，但也有舊手機逆向「加價」，《科技玩家》製做「蘋果Trade in舊換新 iPhone價格變化」懶人包帶你一次看清楚。

受東北季風及颱風影響 綠島、蘭嶼船班8日中午後停駛

受東北季風以及颱風外圍環流影響，船公司公告11月8日（六）早上9時30分台東往綠島開船班正常、早上10時30分綠島開往台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。