離島唯一獲獎！2025全國卓越商圈獎 金門後浦商圈奪「觀光亮點獎」

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

2025-11-07 15:08