聽新聞
0:00 / 0:00
離島唯一獲獎！2025全國卓越商圈獎 金門後浦商圈奪「觀光亮點獎」
全國約330處商圈，經濟部商業發展署主辦「2025全國卓越商圈獎」選拔，專家學者針對全台各縣市推薦商圈評選，選出17處代表性商圈。金門縣金城鎮後浦商圈獲「觀光亮點獎」，與台北市西門町、台中市一中街等知名商圈並列，是唯一離島獲獎代表。
評選委員指出，後浦商圈以歷史人文、地方節慶與觀光創意相結合，展現出強大的在地活力與文化魅力，近年來商圈導入行動支付、多語導覽、智慧導購等數位服務，並結合節慶活動與夜間經濟，成功讓遊客在「吃、購、遊、玩」間體驗金門真實的生活節奏。
金門縣產業發展處表示，這是地方商圈轉型升級的成果，印證縣府推動觀光整合與數位轉型政策的成效，未來將持續協助縣內各商圈推動創新服務與品牌再造，吸引更多旅客造訪，讓地方經濟持續升溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言