民俗天氣準不準？ 氣象署用23年資料驗證「立冬」結果曝光

今（7）日是24節氣中的立冬，象徵冬季正式到來。民間流傳不少與天氣有關的俗諺，例如「立冬晴，一冬晴」、「立冬暖，冬天冷」，過去常被拿來作為預測冬季氣候的依據。不過中央氣象署根據近23年氣象數據分析後發現，並非所有說法都經得起驗證，只有一項與日照有關的俗語較為接近現實。

氣象署曾在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」指出，若立冬當天出太陽，接下來的冬天是否也會陽光普照？從台北、台中、台南、花蓮等四地測站與全台平地平均數據分析，南部的台南立冬日幾乎年年晴朗，23年間有21年沒下雨；台北、台中也各有20次為晴天。統計結果顯示，立冬若遇晴天，冬季日照偏多的機率在各地超過五成，台南更高達七成。

至於另一句「立冬雨，一冬雨」，數據卻不太給面子。花蓮及全台平地測站雖偶爾在立冬下雨，但冬季雨量並沒有明顯增加；台北、台中與台南的關聯更低，代表立冬那場雨不見得會「下整個冬天」。

最後來看「立冬暖，冬天冷」這句常聽到的說法。氣象署統計發現，立冬日偏暖的年份中，冬季氣溫真的較低的比例僅約25%，也就是說，立冬溫暖並不等於寒冬將至。整體來看，立冬天氣雖然能提供參考，但和冬季冷暖、雨勢並沒有必然關係，想知道冬天冷不冷，還是鎖定氣象預報較為可信。