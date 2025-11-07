吃美食做公益！認捐孩子心願卡禮物 葛朗集團回饋餐券

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹在地深耕14年的餐飲品牌葛朗集團與世光教養院、德蘭兒童中心及橫山國中資源班合作，在11月23日至30日耶誕節前夕舉辦「公益周」，邀民眾認捐孩子心願卡，完成認捐者可獲300元餐券回饋。記者黃羿馨／攝影
新竹在地深耕14年的餐飲品牌葛朗集團與世光教養院、德蘭兒童中心及橫山國中資源班合作，在11月23日至30日耶誕節前夕舉辦「公益周」，邀民眾認捐孩子心願卡，完成認捐者可獲300元餐券回饋，邀請民眾在享受美食的同時，也能成為點亮城市角落的一份子。

拙茁家園社工組長謝佩吟指出，拙茁家園的孩子多半長期由機構照顧，生活用品皆需透過外界募資支援，雖民眾熱心捐贈，但物資常因尺寸或用途不符而無法使用，這次孩子們能親自寫下心願卡，實現「自己選想要的東西」，意義特別不同。

謝佩吟說，寫下心願卡時，社工與老師會在旁引導孩子思考自身需求，再由他們親手寫下心願，孩子們多數的心願，像是內褲、保溫瓶、刮鬍刀等，都是他們真正需要、用得到的物品。也有孩子因皮膚敏感，對口罩材質特別挑選，希望獲得特定品牌或較柔軟的口罩，願望清單中也包含這類貼心的小物。

葛朗集團表示，11月起展開為期1個月的14周年慶活動，為感謝顧客長期的支持，集團不僅集結旗下九大品牌包括斑馬騷莎、初菜寓所、紅倉庫歐陸廚房、客串串燒放題等推出優惠，更將周年喜悅延伸為社會關懷，推出「集團公益周」。

葛朗集團以塔羅牌「節制」為靈感，11月23日至30日舉辦公益周，攜手世光教養院、德蘭兒童中心與橫山國中資源班，於旗下餐廳展示孩子心願卡，民眾認捐禮物即可獲300元餐券回饋，邀請更多人以行動參與這場溫柔的節慶互助。

葛朗集團強調，經營餐飲不只是提供食物，更是一場分享與利他的實踐，相信做公益就像做菜，溫度與時間是兩個最重要的因素。如同烹飪，需要在準確的時間給予適當的溫度；葛朗也致力於在孩子們最需要資源的時刻，給予最即時的溫暖與關懷，感受生活的愛，讓這份正向的力量不斷循環。

