豬肉解封挺台中豬！台中購物節明後天「免費」發肉乾、排骨酥

豬肉禁令解封，台中購物節挺「台中豬」。經發局說，為鼓勵民眾安心食用台中優質豬肉，明天下午3時45分霧峰原流市集免費發送500份霧峰金記蜜汁肉乾，9日下午2時50分在台中車站「鐵道市集」發送500份排骨酥，這2場都有加碼抽50盒台中大安肉乾禮盒。

經發局說明，明天霧峰原流新創聚落「台中購物節x原流市集」活動，原民文化結合購物節，將抽出周周抽12組10萬元，及1100組300元現金獎。還有現場消費滿百享限量美食兌換及好禮摸彩，包含70吋電視、2台廚餘機、在地優選肉乾禮盒等，免費發送500份霧峰金記蜜汁肉乾，邀請市民朋友享受原民文化、消費好購，還能力挺在地好「豬」味。

經發局長張峯源表示，台中購物節刺激消費、帶動商機，適逢疫情解禁、豬肉回歸市場，購物節也要站在第一線與中區商圈業者一起力挺台中豬，11月9日鐵道市集將發送在地夜市知名的大慶排骨酥共500份，最棒的好「豬」味與民眾分享。

張峯源指出，現場活動也會抽出大安農會「杏仁脆豬肉片+岩燒豬肉條」禮包，線上線下共50份，加上鐵道市集豐富的活動，包含40家品牌市集、音樂饗宴、趣味集點及摸彩活動，精彩可期。

經發局說，今年鐵道市集主推「舊城新潮、潮玩中城」，結合中區電子、繼光、自由三大商圈，以及原民、女性市集等元素，活絡中區商機，歡迎民眾到場享受午後市集時光、行動力挺台中豬。

經發局說明，活動同時結合「台中購物節」推出加碼抽獎與集點活動，活動當日抽出總價值超過十萬元的豐富獎項，包括Dyson吹風機、空氣清淨機、AirPods及遠東百貨禮券等多項好禮，讓民眾享受在舊城探索的美食旅程，還有滿滿好禮帶回家。最新資訊請查詢購物節官方臉書。