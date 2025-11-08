快訊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
肌肉痠痛老是好不了？網議這8種舒緩方式最有效！ 圖片來源/Unsplash
肌肉痠痛老是好不了？網議這8種舒緩方式最有效！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「肌肉痠痛舒緩方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八種舒緩痠痛的方式。

肌肉痠痛不只出現在運動後，長時間久坐、姿勢不良或生活壓力大，都可能讓肌肉緊繃、僵硬甚至抽痛。這種「酸酸卡卡」的感覺不但影響日常活動，也常讓人提不起勁，因此本篇便整理出網友熱議的八大「肌肉痠痛舒緩方式」，一起來看看如何找回輕盈不痠痛的身體狀態！

「按摩」放鬆肌肉最有感　運動後「拉筋+補營養」修復效果翻倍

▲ 網友熱議TOP8肌肉痠痛舒緩方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8肌肉痠痛舒緩方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「肌肉痠痛舒緩方式」的討論，可見「按摩」聲量穩居榜首，被許多網友認為是最有感的放鬆方法，透過專業按摩幫助舒展緊繃肌群、促進血液循環，加快乳酸代謝，讓疲勞感迅速退去。

有網友表示自己「平均一個月會去全身指壓一次」，認為「趴著被按才有通暢感」；還有人分享「每次鍛練完都會用筋膜槍放鬆」，強調運動後放鬆步驟不可省略，才能有效避免痠痛累積。

「拉筋伸展」同樣是許多人認為運動後舒緩肌肉必做的關鍵動作。有位健身教練指出，花5到10分鐘拉筋，「不只能讓肌肉更快恢復，還能增加柔軟度與活動度」，有助於預防慢性傷害並提升訓練表現。

而除了外在的動態舒緩步驟，身體內的修復也同樣重要，適度「補充營養」能加速身體恢復，如「蛋白質」能幫助肌肉纖維重建，「碳水化合物」則可補充運動時消耗的能量，兩者搭配才能讓身體更快回到最佳狀態。

而若當痠痛成為常態時，不少網友也呼籲尋求專業才是根本解方。其中，「中醫治療」與「物理治療」是討論度最高的兩種方式。

支持中醫療法的網友表示，透過針灸或中藥調理能改善氣血循環、減輕局部發炎與緊繃感，對於長期肩頸或腰背痠痛特別有效；而「物理治療」則著重於肌群訓練，搭配電療、熱敷等手法，從根本調整姿勢與受力問題，避免痠痛反覆發生。

若你也經常覺得肌肉僵硬、動作卡卡，不妨參考這些網友熱議的肌肉痠痛舒緩方式，無論是透過尋求專業協助，或是從日常飲食、作息著手調整，都有助於讓身體重新找回靈活與舒適，徹底告別痠痛困擾！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「肌肉痠痛舒緩方式」相關討論則數。

觀測期間：2025/07/08~2025/10/08，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

Social Lab社群實驗室

