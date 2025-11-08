低調放閃每一刻！網友熱議五大「情侶飾品」排行公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「情侶飾品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的情侶飾品有哪些。

情侶之間的小巧思，常藏在那些低調卻充滿意義的飾品中。這些配件被視為「愛情信物」，不僅象徵雙方的連結與承諾，也悄悄向外界傳達彼此心有所屬的甜蜜默契。

「戒指」手工製作更顯獨特 「手鍊／手環」象徵守護戀情

▲ 網友熱議TOP5情侶飾品 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「情侶飾品」的討論，「戒指」穩坐人氣冠軍，是許多情侶挑選對飾時的首選。社群討論區中常見情侶對戒挑選的請益文章，不論是銀質、玫瑰金或是刻有專屬字樣的客製款，都能展現獨特意義。

有網友分享與男友購入對戒的心得，甜蜜表示「我們是要一路戴到結婚，也算結婚戒指」；也有網友發文詢問「哪裡可以做情侶對戒」，引起熱烈回覆與推薦，不少人認為客製過程本身就是一種「共同創造回憶」的方式，讓戒指更具紀念價值與情感溫度。「手鍊/手環」也是許多情侶在選購飾品時的熱門選擇，又因手鍊諧音「守戀」，意味著守護戀情，時常被作為戀人間的定情物或紀念禮物。

有網友表示「比起情侶對戒，手環或手鍊比較不會有那麼強的主權宣示意味」，因此更加適合不愛高調放閃的情侶們。另一方面，情侶互送「項鍊」則有「把愛掛在心上」、「心繫彼此」的的寓意，同樣是表達心意的好選擇，且不少人認為項鍊相較於戒指與手鍊，更能融入日常穿搭作為造型亮點，具紀念意義又不失時尚感。

而一對同款或相近款式的情侶「手錶」，不僅低調實用，日常配戴也能不著痕跡地放閃，在學生與上班族間都相當受歡迎。市面上品牌更經常推出情侶對錶組合或聯名款式，吸引網友分享開箱照與穿搭示範。最後，同樣實用的「太陽眼鏡」也獲部分網友推薦，尤其在夏季出遊時一起戴出門，不僅造型加分、同框合照的視覺效果也更一致。

還有KOL分享自己與另一伴「第一副情侶墨鏡，就是利用隱形眼鏡PP杯再製而成的」，為感情注入專屬儀式感的同時，也實踐環保理念。

不論是戒指、手鍊、項鍊、手錶還是太陽眼鏡，每件「愛情信物」都承載著獨特魅力與專屬意義，就如同每段戀情都是獨一無二的。如果你也想和伴侶為生活增添一點浪漫，不妨參考網友熱議的情侶飾品，為愛人挑選屬於彼此的小幸福！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情侶飾品」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/02~2025/10/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

