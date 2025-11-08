快訊

東京電車鐵軌起火傳爆炸聲！井之頭公園附近濃煙竄天 列車停駛

普發一萬送手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2010元 三星旗艦機降價萬元

為人生按下「暫停」！網推這六種Gap Year 安排重新探索自我

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
為人生按下「暫停」！網推這六種 Gap Year 安排重新探索自我 圖片來源/Unsplash
為人生按下「暫停」！網推這六種 Gap Year 安排重新探索自我 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「Gap Year安排」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的Gap Year安排有哪些。

Gap Year，也稱為「空檔年」、「空白年」，是指在人生階段中，暫時中斷學業或工作，利用這段時間探索興趣、拓展視野和自我成長。這種概念過去多見於高中畢業後到升大學之間，但如今，越來越多的上班族也勇於按下「暫停鍵」，重新探索未來方向！

持續「學業進修」重鋪未來道路　「國內外壯遊」有所收穫不只玩樂

▲ 網友熱議 TOP6 Gap Year安排 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 TOP6 Gap Year安排 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「Gap Year安排」的討論，可以發現不少網友選擇利用這段時間進行「學業進修」。有網友坦言「目前讀的科系不是自己要的，休學一年除了準備考試，也一邊思索人生方向」，也有上班族是「工作兩、三年，直接裸辭報考研究所」。這些例子顯示，許多人將Gap Year視為重新整理人生的節點，為未來鋪出更明確的道路。

第二名的「國內外壯遊」對許多人來說則是探索不同文化的好機會，不論是在台灣環島，或是到國外自由行，皆能在陌生的環境中有所收穫，一位網友便鼓勵大家在 Gap Year 旅行，要「趁著年輕有體力看世界」。有網友也分享自己在 Gap Year 環遊世界的感想，「北歐生活打開了我從未想像過的視野，非洲生活讓我對世界的不平等多一點點同理心」，指出在每趟旅程中，不僅僅只是「玩樂」，更能開拓視野，讓心靈有所成長。

至於「創業」也是不少人Gap Year期間的挑戰之一，有網友選擇開設個人接案工作室或成立線上品牌，透過創業讓自己從零開始學習營運，學習將理想化為實際行動。

「海外工作/打工度假」則讓人有機會在異國文化中成長，提升語言溝通與解決問題的能力，有網友便分享自己在 Gap Year 前往法國打工度假的心得，「幫我開了很多眼界，嘗試很多舒適圈以外的事情」。此外，也有網友推薦可以投入「志工服務」，參與偏鄉教育或環境保護等計畫，藉由實際付出回饋社會，「會感受到給予的幸福」。

人生的「暫停」並非代表退步，無論是重拾課本、踏上旅途，還是投身社會實踐，重新調整步伐，只要善用這「空白的一年」，Gap Year也能成為人生中精彩的一頁。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「Gap Year安排」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/14~2025/10/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

飲食調查！逾4成上班族天天外食 「三大代謝NG行為」你中了幾項

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

金馬提名發威！「左撇子女孩」票房口碑雙收　黃鐙輝重現「叫賣哥」

相關新聞

解急診壅塞 石崇良擬明年推動觀察床改短期住院

急診壅塞難解，新冠疫情後尤其嚴峻，雙北各家醫學中心人滿為患，病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇...

日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備

日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...

新聞眼／石崇良屢用政策試水溫 削弱公信力

衛福部長石崇良上任後胸有成竹「保證不漲一般保費」，並準備好補充保費修法草案，但提出擴徵補充保費卻遭民意反彈。他為政策辯護...

鳳凰升格中颱下周侵台 吳德榮：挾暴風及大量降雨威脅 路徑強度有變數

今、明兩天秋老虎再現，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地天氣晴朗，...

10月均溫27.4度！氣溫創1951年來同期新高 氣象署揭可能原因

中央氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，10月台灣氣溫平均攝氏27.4度，較氣候平均值高2.2度，11個平地...

鳳凰颱風最新路徑「登陸西南部」 南北搖滾風雨時程曝

鳳凰颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署最新預測路徑，下周三晚上鳳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。