普發萬元刺激市場！業者估買氣增逾2成 坦言3原因「出國比較便宜」

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，業者分析，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估買氣將提升2至3成以上，但也坦言今年機票價格與去年同期相比有下修，加上機位足夠，確定今年寒假前，國外旅遊市場非常便宜，「出國玩真的比台灣玩還便宜」。

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。

易飛旅遊副總經理李道珩表示，由於近期政府有普發萬元話題，因此也推出很多萬元商品，像是南韓、越南等多種優惠，歐洲長線部分最高優惠1.5萬元，因此普發萬元政策對市場刺激確實有幫助，預估這次旅展買氣相較去年將提高3成以上。

李道珩指出，目前短線，包含南韓、越南、日本買氣較旺，詢問度很高，與價格、飛行時數有關，而馬上就快過年了，今年遇到春節、寒假9天假期，對旅遊銷售有很大幫助。盡管近期日本頻傳熊害問題，但依然沒有影響日本產品的買氣，畢竟不會安排消費者偏遠的深山，遇到熊的機率很低。

可樂旅遊直售系統總經理李季柏指出，普發一萬對消費市場來說，不僅是觀光、促進消費市場都是大利多，因應萬元旅展也推出多款萬元行程，小資族在過年前可以來個小確幸，今年春節加上寒假的連假天數較長，加上今年又針對日本秋冬推出感「蟹」季，北海道、東北、東京、大阪、九州、沖繩，每人團費2.5萬，是去年同期8折價錢。

李季柏坦言，民眾若有假期，「其實出國玩真的比在台灣玩還便宜」，前提是要有假期，有些人不一定可以安排，就可以考慮在國內消費，也是不錯的選擇，但如果有假期，「出國真的好好玩」。

李季柏說，今年航空公司機位非常充裕，機票與去年同期相比有下修，再加上關稅問題，從第3季起，市場旅遊價格雪崩式下滑，明年市場會怎樣不知道，但可以百分百確定，今年寒假前，國外旅遊市場會非常便宜。

KKday表示，目前業績比例，海外與國旅為7比3，海外多維自由行，而國旅主力包含交通票券、高鐵假期、展覽票券等，解封已經3年，今年邁入第4年，以日本來講，台灣民眾該去都去了，現在情況是小眾變大眾，二、三、四線城市交通慢慢起來。

KKday預估，預估今年ITF旅展買氣維持3至4成的成長，但還是要觀察整體11月情形，希望比去年同期成長2成以上，盼在旅展帶動下，未來半年普發1萬的威力可持續下去，且目前明年春節的滑雪商品已開始熱起來了。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑說，今年利多包含普發1萬、韓假春節9天假期，預估今年ITF買氣比去年更好，預估成長約2成，其中普發萬元利多在短線。在詢問度與下單反應度中，日本、東南亞、韓國跟國旅都反應熱烈。

長線部分多反映於春節9天，包含歐洲、亞非及美國，銷售超過8成，其中歐洲寒假成長達3倍，比較特別是達拉斯、鳳凰城開航，美國線訂單因此成長3成。