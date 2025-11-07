快訊

影／全場起立掌聲獻台灣 換肝名醫陳肇隆曼谷領「當代傳奇」 　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
陳肇隆以「透視肝臟移植：從開創、傳承到超越」為題發表演說，結束時全場醫師與專家起立鼓掌（Standing Ovation）。記者郭韋綺／翻攝
陳肇隆以「透視肝臟移植：從開創、傳承到超越」為題發表演說，結束時全場醫師與專家起立鼓掌（Standing Ovation）。記者郭韋綺／翻攝

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」，成為首位獲此肯定的台灣醫師。上月在泰國曼谷舉行第10屆雙年大會開幕典禮上，陳肇隆以「透視肝臟移植：從開創、傳承到超越」為題發表演說，結束時全場醫師與專家起立鼓掌（Standing Ovation），這不僅是對他個人成就的致敬，也象徵台灣醫學躍上國際舞台的重要時刻。

現年75歲陳肇隆，被譽為亞洲肝臟移植開拓者。自1984年完成亞洲首例成功肝臟移植至今，累積超過2500例手術，創下全球最佳存活率紀錄，此次在曼谷獲頒「當代傳奇」，是亞太肝膽胰醫學會最高榮譽之一，歷年得主多為對國際移植醫學有重大貢獻的領袖級人物，他的當選，象徵台灣醫療實力獲世界肯定。

1984年，年僅33歲的陳肇隆帶領團隊完成亞洲首例肝臟移植手術，開啟台灣器官移植新時代。他率先採用腦死定義，推動1987年台灣通過亞洲首部腦死器官移植立法，奠定器官移植法制基礎，1997年，他再創亞洲首例「一肝兩受」劈離式肝臟移植，使有限的器官資源發揮最大效益。

陳肇隆長年投入肝癌治療研究，帶領團隊研發多項創新療法。針對高惡性肝癌病患，他結合質子治療、釔-90放射治療及標靶免疫治療，使病灶降期後順利進行移植，成功讓患者重獲新生，這項成果登上國際權威期刊HBSN，被譽為亞洲肝膽外科新典範。

除了臨床創舉，陳肇隆更重視醫學傳承。在他的帶領下，高雄長庚形成完整的肝臟移植體系，核心成員包括鄭汝汾、楊志權、林燦勳、顏旭霆等人，各自在影像診斷、外科手術、顯微重建與血管技術領域達到國際水準。

他也積極培育國際年輕醫師，40年來已訓練超過400名外籍醫師在高雄觀摩學習後返國服務，讓台灣的移植技術在世界各地開花結果。

亞太肝膽胰醫學會雙年大會10月底在曼谷舉行，陳肇隆「當代傳奇」演說掀起全場高潮，結束後現場專家全體起立鼓掌，長達數分鐘的掌聲，象徵亞太醫學界對他40年貢獻的最高敬意。

陳肇隆感謝長庚醫療體系的支持與團隊的共同努力，表示這份榮譽屬於所有堅守臨床第一線的醫療人員，從高雄出發的台灣移植醫學，如今成為國際舞台上的重要力量。

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」殊榮。記者郭韋綺／翻攝
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」殊榮。記者郭韋綺／翻攝
亞太肝膽胰醫學會雙年大會10月底在曼谷舉行。記者郭韋綺／翻攝
亞太肝膽胰醫學會雙年大會10月底在曼谷舉行。記者郭韋綺／翻攝

相關新聞

花椰菜與青花菜防癌護健康 譚敦慈教「1招」洗掉農藥與菜蟲

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

普發萬元刺激估買氣增2成以上 業者坦言：3原因「出國比較便宜」

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，業者分析，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估買氣將提升2至...

台灣寶可夢中心開賣28款新品！可達鴨擺動雙手超Q 《寶可夢禮賓部》周邊開搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周進新品！明日周六（11月8日）開賣28款以定格動畫《寶可夢禮賓部》為主題的周邊新商品，有15款是重新到貨發售，網友發現，可達鴨的毛絨玩具可以移動手臂的模樣，直呼超可愛，「好想要」。

影／台北國際旅展登場 韓國館胎拳道表演吸睛

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。賴清德...

影／全場起立掌聲獻台灣 換肝名醫陳肇隆曼谷領「當代傳奇」 　

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」，成為首位獲此肯定的台灣醫師。上月在泰國曼谷舉行第10屆雙年大會...

台大醫院結合XR打造「數位孿生病人」 手術前模擬如同導航精準開刀

AI人工智慧與醫療科技快速演進，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患電腦斷層影像轉換為...

