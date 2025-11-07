賴總統喊觀光產值衝兆元 航空推最低76折優惠搶客

2025 ITF台北國際旅展7日於台北南港展覽館登場，交通部長陳世凱7日指出在經濟表現穩健下，觀光產值已達8,000多億元。未來將透過相關政策與計畫，攜手業界朝總統設定的「產值破兆」目標邁進。他鼓勵民眾把握國際旅展機會，找到最適合自己的旅遊行程；政府也將持續支持觀光產業發展。

ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，ITF堪稱與ITB柏林旅展、WTM倫敦旅展並列世界三大旅展之一，為亞太地區重要的旅遊交流平台。今年展會規模擴大，集結123個國家／城市、1,600個攤位。她指出，台灣2024年出境旅遊1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，展現強勁觀光動能。本屆匯集部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並由航空公司、郵輪、飯店、旅行社等旅遊供應鏈夥伴推出多元產品，滿足各族群需求。ITF將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年台北國際旅展是台灣觀光產業的一場大轉型運動。航空公司、旅行社的攤位擴大且更具美學，也強調品牌服務與設計。國旅面貌與以往不同，不再只是換個地方住一晚，而是真正走入在地深入歷史、高品質。感謝政府推出萬元政策，帶動旅展出現多項萬元創新方案，從山林療癒、溫泉美食。台灣作為南島語族發源最北端的節點，是全世界獨一無二的地方，希望每個人都能在旅展裡，找到人生最美好旅程。

在航空公司方面，星宇航空（2646）於旅展期間推出全航線85折起優惠，並首度公開A350-1000模型典藏版於現場搶先開賣。即日起至11月10日，凡購買星宇航空機票或「星星相遇」產品單筆滿2萬元，於旅展現場出示憑證即可參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名好禮。消費滿8萬元再加贈星宇香禮盒乙份，限量贈完為止。

此外，星宇航空COSMILE會員至11月21日止可享港澳、北美等指定航線的哩程兌換優惠，港澳航線經濟艙單程僅需3,750哩起，北美航線經濟艙單程30,000哩起，並提供艙位升等哩程減免方案。

中華航空（2610）同步祭出線上線下雙重促銷，全航線最低76折起，購票登錄還可抽不限航點來回機票。精選航線包括台北－曼谷3,645元起（未稅）、峴港6,075元起、大阪9,315元起，熱門日韓及東南亞航點萬元有找；美澳航線兩萬內即可成行，如12月新開航的台北－鳳凰城19,440元起（未稅），布里斯本17,160元起（未稅）；歐洲六大航點同場優惠，台北－羅馬22,446元起（未稅）、布拉格23,650元起（未稅）。

長榮航空（2618）則主打直營旅行社「長汎假期」優惠，隨著航班運能恢復與票價回穩，團費較去年下降兩至三成。配合「普發一萬」政策，長汎假期祭出寒假春節「兩人同行最高現折一萬」活動，歐洲、日韓、東南亞行程皆適用，並推出年末秒殺特惠，部分日韓及東南亞商品不到兩萬元即可出遊。

台灣虎航（6757）則是祭出，2026年夏季班表全員開賣首波自11月6日開始，銷售航線包括：桃園-首爾仁川單程未稅NT$1,199起；桃園-釜山、桃園-濟州單程未稅NT$1,399起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田單程未稅NT$1,799起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-新潟單程未稅NT$2,099起；桃園/高雄-札幌(新千歲)單程未稅NT$2,299起；桃園-函館單程未稅NT$2,599起。

銷售航線包括：桃園/高雄-沖繩單程未稅NT$1,599起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅NT$1,799起；桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅NT$1,899起。