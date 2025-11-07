賴總統喊觀光產值衝兆元 航空推最低76折優惠搶客

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2025 ITF台北國際旅展7日於台北南港展覽館登場，交通部長陳世凱7日指出在經濟表現穩健下，觀光產值已達8,000多億元。未來將透過相關政策與計畫，攜手業界朝總統設定的「產值破兆」目標邁進。他鼓勵民眾把握國際旅展機會，找到最適合自己的旅遊行程；政府也將持續支持觀光產業發展。

ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，ITF堪稱與ITB柏林旅展、WTM倫敦旅展並列世界三大旅展之一，為亞太地區重要的旅遊交流平台。今年展會規模擴大，集結123個國家／城市、1,600個攤位。她指出，台灣2024年出境旅遊1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，展現強勁觀光動能。本屆匯集部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並由航空公司、郵輪、飯店、旅行社等旅遊供應鏈夥伴推出多元產品，滿足各族群需求。ITF將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年台北國際旅展是台灣觀光產業的一場大轉型運動。航空公司、旅行社的攤位擴大且更具美學，也強調品牌服務與設計。國旅面貌與以往不同，不再只是換個地方住一晚，而是真正走入在地深入歷史、高品質。感謝政府推出萬元政策，帶動旅展出現多項萬元創新方案，從山林療癒、溫泉美食。台灣作為南島語族發源最北端的節點，是全世界獨一無二的地方，希望每個人都能在旅展裡，找到人生最美好旅程。

在航空公司方面，星宇航空（2646）於旅展期間推出全航線85折起優惠，並首度公開A350-1000模型典藏版於現場搶先開賣。即日起至11月10日，凡購買星宇航空機票或「星星相遇」產品單筆滿2萬元，於旅展現場出示憑證即可參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名好禮。消費滿8萬元再加贈星宇香禮盒乙份，限量贈完為止。

此外，星宇航空COSMILE會員至11月21日止可享港澳、北美等指定航線的哩程兌換優惠，港澳航線經濟艙單程僅需3,750哩起，北美航線經濟艙單程30,000哩起，並提供艙位升等哩程減免方案。

中華航空（2610）同步祭出線上線下雙重促銷，全航線最低76折起，購票登錄還可抽不限航點來回機票。精選航線包括台北－曼谷3,645元起（未稅）、峴港6,075元起、大阪9,315元起，熱門日韓及東南亞航點萬元有找；美澳航線兩萬內即可成行，如12月新開航的台北－鳳凰城19,440元起（未稅），布里斯本17,160元起（未稅）；歐洲六大航點同場優惠，台北－羅馬22,446元起（未稅）、布拉格23,650元起（未稅）。

長榮航空（2618）則主打直營旅行社「長汎假期」優惠，隨著航班運能恢復與票價回穩，團費較去年下降兩至三成。配合「普發一萬」政策，長汎假期祭出寒假春節「兩人同行最高現折一萬」活動，歐洲、日韓、東南亞行程皆適用，並推出年末秒殺特惠，部分日韓及東南亞商品不到兩萬元即可出遊。

台灣虎航（6757）則是祭出，2026年夏季班表全員開賣首波自11月6日開始，銷售航線包括：桃園-首爾仁川單程未稅NT$1,199起；桃園-釜山、桃園-濟州單程未稅NT$1,399起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田單程未稅NT$1,799起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-新潟單程未稅NT$2,099起；桃園/高雄-札幌(新千歲)單程未稅NT$2,299起；桃園-函館單程未稅NT$2,599起。

銷售航線包括：桃園/高雄-沖繩單程未稅NT$1,599起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅NT$1,799起；桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅NT$1,899起。

花椰菜與青花菜防癌護健康 譚敦慈教「1招」洗掉農藥與菜蟲

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

普發萬元刺激估買氣增2成以上 業者坦言：3原因「出國比較便宜」

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，業者分析，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估買氣將提升2至...

台灣寶可夢中心開賣28款新品！可達鴨擺動雙手超Q 《寶可夢禮賓部》周邊開搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周進新品！明日周六（11月8日）開賣28款以定格動畫《寶可夢禮賓部》為主題的周邊新商品，有15款是重新到貨發售，網友發現，可達鴨的毛絨玩具可以移動手臂的模樣，直呼超可愛，「好想要」。

影／台北國際旅展登場 韓國館胎拳道表演吸睛

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。賴清德...

影／全場起立掌聲獻台灣 換肝名醫陳肇隆曼谷領「當代傳奇」 　

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」，成為首位獲此肯定的台灣醫師。上月在泰國曼谷舉行第10屆雙年大會...

台大醫院結合XR打造「數位孿生病人」 手術前模擬如同導航精準開刀

AI人工智慧與醫療科技快速演進，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患電腦斷層影像轉換為...

