台北國際旅展 ITF 台灣館 聚焦綠色旅行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北國際旅展(International Travel Fair, ITF)於11月7日至10日於南港展覽館盛大舉行，交通部觀光署位於展館一樓的「台灣館」以沉浸式「山海共感」旅行驚喜亮相，讓參觀的民眾享受結合自然、科技與文化的沉浸式旅遊體驗。

台灣館開幕儀式由賴清德總統率領，由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會長簡余晏、交通部長陳世凱、外交部次長吳志中、交通部觀光署長陳玉秀、民進黨秘書長徐國勇、觀光署副署長黃勢芳等嘉賓陪同正式揭幕，今年台灣館設計構築山海意境串聯，主舞台展現台灣磅礡山形、服務台則呈現出海洋造型之流動感，展館內挑動遊客的五感，透過影像、聲音、氣味與AR互動，讓民眾走入靜謐的台灣山境日常、探索海島台灣的繽紛海洋生態。

為推廣星級旅館，特別設置活動機台，讓民眾來挑戰對星級旅館的認識，透過遊戲答題，即有機會獲得上萬元住宿券；可在個人ESG牆簽署「綠色旅人承諾牆」旅行宣言，從不留下垃圾、支持在地、選擇低碳交通，到尊重自然與文化，每一份承諾都將成為台灣永續旅遊的一部分，現場同步展示兩鐵旅行、綠色旅行標章等資訊。

而呼應展館主軸，今年邀請多位深入台灣旅遊的達人舉辦深度講座，包括台灣咖啡品享師劉皓中、599坐火車慢遊台灣劉昭輝、玉山氣象站觀測謝新添、廢料美學工作室產房、攀樹師翁桓斌、水下洋攝影師Marco、飛羽攝影何瑞暘、專業鳥導洪貫捷等，透過旅人講堂，感受台灣旅遊的深度與溫度。

表演活動同樣精彩，邀請艸創心演擊樂場 、周子益、水管阿民與足上舞伶楊立微等表演團隊，以節奏、雜耍、默劇與舞蹈展現台灣文化的創意能量，讓旅人故事與藝術表演在現場共鳴，傳遞出屬於台灣的生命力與感動。

台灣館限時4天開放，凡參與沉浸式山海體驗者，可獲得限量好禮，包括獨家設計的手搖飲造型喔熊娃包、潛水嗨熊娃包、以及星級旅館住宿券，僅在台灣館現場兌換，錯過不再。完成「綠色旅人承諾」者還可獲得加碼禮物，讓永續行動成為旅程的驚喜回憶。

