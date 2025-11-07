花椰菜與青花菜防癌護健康 譚敦慈教「1招」洗掉農藥與菜蟲

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

譚敦慈在節目《醫點不誇張》中指出，清洗蔬果時最關鍵的是「流動清水」，不需加入醋、小蘇打或鹽巴，這些物質反而會讓農藥更容易附著在表面。她建議，清洗花椰菜時可先準備一盆水，將花椰菜放入後蓄滿水，再用一根烤肉夾穿過菜梗固定，避免花球浮起。接著把水龍頭調成如竹筷般細的水流，讓清水持續溢流約12至15分鐘，就能沖出深處的泥沙與蟲卵，同時洗掉殘留農藥。

譚敦慈強調，這個方法不僅能讓花椰菜洗得乾淨，也不需額外使用清潔劑，減少化學殘留風險，「只要動作確實，清水就是最安全的清潔劑」。

醫師張適恆也補充指出，花椰菜富含「異硫氰酸酯」（ITC）成分，可抑制腫瘤分裂、促進癌細胞凋亡，對預防癌症具有潛在幫助。美國加州2024年9月的研究更發現，平時有攝取十字花科蔬菜習慣的膀胱癌患者，在治療後每月只要吃約2.4碗未煮過的花椰菜，就能降低44%的癌症復發機率。

專家提醒，想透過飲食達到防癌效果，除了攝取多樣蔬果外，也應掌握正確的清洗與烹調方式，減少營養流失與化學殘留，讓「健康」從餐桌真正開始。