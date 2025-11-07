快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫院結合XR打造「數位孿生病人」 手術前模擬如同導航精準開刀

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大今舉行「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會。記者翁唯真／攝影
台大今舉行「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會。記者翁唯真／攝影

AI人工智慧與醫療科技快速演進，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患電腦斷層影像轉換為1：1數位孿生模擬（digital twin），讓醫師於術前模擬手術、了解病灶位置，並可於術中可輔助精準開刀，就如同導航系統。台大外科部教授陳晉興表示，目前相關技術已用於胸腔、腹腔及骨盆腔手術。

台大醫院今天發表「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」，成立世界級元宇宙手術模擬輔助平台「OpVerse」，並為「台灣醫學會第118屆總會暨2025台灣醫學周、台灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。

元宇宙手術模擬輔助平台獲國家科學及技術委員會與廣達電腦支持，由台大外科團隊與台大資訊工程學者攜手研發，利用延展實境技術，將病患的電腦斷層影像，轉換為一比一的數位孿生模擬，讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規畫與模擬，如同擁有「導航系統」，精確輔助，提升手術安全與效率。

陳晉興表示，這項技術只用10分鐘，就可以將患者身體像打造成數位患者，並於開刀前模擬病灶位置，可用於術前模擬及教學，術中也能虛實結合，醫師戴上專屬眼鏡後，系統也即時偵測，了解醫師手術過程中有無偏離等情形，做出提醒。

陳晉興說，如同施作單孔手術時，畫刀應該在畫哪裡，有時候單孔看不清楚，且結節過小，開刀前需做立體定位，透過更多有輻射線的檢查使目標更精準，延展實境（XR）技術可幫助醫師了解手術角度、深度等。就如同開車需要導航，現在部分高級車款還配有撞到東西自動暫停的技術，手術比開車更需要安全，延展實境（XR）技術可與協助外科醫師，彌補經驗不足。

陳晉興表示，目前台大已完成兩項臨床試驗，分別為輔助單孔胸腔鏡手術傷口位置選擇，可減少手術時間，傷口位置更精準；及輔助術前電腦斷層定位肺結節，能減少輻射暴露，縮短學習曲線，讓新手更容易上手，約有百例案例，目前胸腔、腹腔及骨盆腔皆可使用該技術，目前施作一次約3萬多元。

台大公共衛生學院教授陳秀熙也分享元宇宙在公共衛生領域的應用潛力，指出數位分身技術可用於模擬流行病傳播、政策評估及健康教育，打造虛實整合的國民健康防護網。台大院長余忠仁表示，元宇宙技術開發中藉由軟硬體的進步，可讓病人術前能獲得好規畫、模擬狀況，術中也能精準掌握，讓病患獲精準醫療。

在AI人工智慧與醫療科技快速演進下，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1：1數位孿生模擬（digital twin），讓醫師於術前可以模擬手術、了解病灶位置。記者翁唯真／攝影
在AI人工智慧與醫療科技快速演進下，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1：1數位孿生模擬（digital twin），讓醫師於術前可以模擬手術、了解病灶位置。記者翁唯真／攝影

手術 台大醫院 醫師

延伸閱讀

🎧｜別白挨一刀！LDCT篩檢後的肺結節何時該切？醫師揭「過度治療」真相與4大判斷準則

AI輔助細菌抗藥性預測 台大醫研究登國際獲首獎

柯志恩為葉克膜女童奔走 沿途獲禮讓順利轉診台大醫院

矯正失敗人工膝關節 台中慈濟醫院關節中心翻修手術

相關新聞

台灣寶可夢中心開賣28款新品！可達鴨擺動雙手超Q 《寶可夢禮賓部》周邊開搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周進新品！明日周六（11月8日）開賣28款以定格動畫《寶可夢禮賓部》為主題的周邊新商品，有15款是重新到貨發售，網友發現，可達鴨的毛絨玩具可以移動手臂的模樣，直呼超可愛，「好想要」。

花椰菜與青花菜防癌護健康 譚敦慈教「1招」洗掉農藥與菜蟲

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

影／全場起立掌聲獻台灣 換肝名醫陳肇隆曼谷領「當代傳奇」 　

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」，成為首位獲此肯定的台灣醫師。上月在泰國曼谷舉行第10屆雙年大會...

台大醫院結合XR打造「數位孿生病人」 手術前模擬如同導航精準開刀

AI人工智慧與醫療科技快速演進，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患電腦斷層影像轉換為...

越吃越餓、越累越胖 醫揭「隱形致胖因子」害代謝失控

35歲林小姐任職科技公司行銷主管，長期加班、外食、睡眠不足，近期發現體脂率從25%升到33%。精神科醫師楊聰財指出，這並...

製造業加薪可增移工額度 勞動部：兼顧補人力與提升薪資

勞動部今天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會中通過推動「製造業加薪本勞、增額移工」政策，及「一般營造業投入災後重建可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。