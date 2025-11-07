快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

製造業加薪可增移工額度 勞動部：兼顧補人力與提升薪資

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
勞動部今天召開跨國勞動力政策會議，通過兩項決議。勞動力發展署跨國勞動力組長蘇裕國表示，會中一致同意推動「製造業加薪本勞增額移工」政策，及「一般營造業投入災後重建可增額移工」措施。記者董俞佳 / 攝影
勞動部今天召開跨國勞動力政策會議，通過兩項決議。勞動力發展署跨國勞動力組長蘇裕國表示，會中一致同意推動「製造業加薪本勞增額移工」政策，及「一般營造業投入災後重建可增額移工」措施。記者董俞佳 / 攝影

勞動部今天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會中通過推動「製造業加薪本勞、增額移工」政策，及「一般營造業投入災後重建可增額移工」措施。會中委員認為有助兼顧勞工待遇與產業用人彈性。

勞動力發展署跨國勞動力組長蘇裕國表示，製造業雇主若願意為本國勞工加薪2000元，即可申請增加移工額度，加薪1名可以增加1名移工，最高為10%額度。這不只是補人力，更是鼓勵企業提高本勞薪資、改善長期低薪結構。

蘇裕國說，會中勞資學各方代表皆支持此政策，認為這兩項新政不僅有助緩解缺工，也希望藉加薪誘因改善國內長期低薪問題。

蘇裕國表示，台灣工作年齡人口持續下降，製造業缺工問題嚴重，在維持產業競爭力的同時，也要讓加薪真正落實到本國勞工身上。

另一項決議為協助天災後復建的「一般營造業增額移工」方案。現行一般營造業外勞總額為1.5萬名，會中決議凡投入災後重建的營造廠商，可超出原總額核配名額。蘇裕國說，只要業者參與災區復建工程，或與災民簽訂重建契約，就可被認定具公益性，優先核配移工。

該方案將依國土屬災區復原相關條例執行，蘇裕國表示，災後復建工程規模龐大、期程長，希望在最短時間內補足人力，協助受災地區重建。

對於名額使用期限，蘇裕國說，業者投入重建後所核配的移工名額可延用於後續一般工程，這些人力可直接轉回原本承包的公共或民間工程，確保人力不中斷。

他表示，目前一般營造業移工配置比率為30%，最高可達40%。災後增額屬「打破總額上限」，即在原比率內另開放總額彈性。內政部國土署也已同步修正相關要點，落實核配機制。

移工 災後 人力

延伸閱讀

人力銀行點出缺工五大原因 旅宿業明年啟用中階移工

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

病假權入法 勞動部10日邀全國性工會、雇主團體研商

台灣17家企業被點強迫勞動！85萬移工陷債務黑洞…菲律賓公司大掌櫃解放款手法

相關新聞

花椰菜與青花菜防癌護健康 譚敦慈教「1招」洗掉農藥與菜蟲

近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因具備防癌潛力成為營養學界的焦點。多項研究指出，十字花科蔬菜含有能抑制癌細胞生長的關鍵成分，對膀胱癌患者更有助降低復發風險。不過，花椰菜與青花菜外型緊密、層層花球易卡污藏蟲，許多人清洗時總感到困擾。對此，「無毒教母」譚敦慈分享一個簡單又實用的方法，只要用到流動清水與一根烤肉夾，就能讓花椰菜乾淨如新。

普發萬元刺激估買氣增2成以上 業者坦言：3原因「出國比較便宜」

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，業者分析，普發萬元政策對市場刺激有幫助，預估買氣將提升2至...

台灣寶可夢中心開賣28款新品！可達鴨擺動雙手超Q 《寶可夢禮賓部》周邊開搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周進新品！明日周六（11月8日）開賣28款以定格動畫《寶可夢禮賓部》為主題的周邊新商品，有15款是重新到貨發售，網友發現，可達鴨的毛絨玩具可以移動手臂的模樣，直呼超可愛，「好想要」。

影／台北國際旅展登場 韓國館胎拳道表演吸睛

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。賴清德...

影／全場起立掌聲獻台灣 換肝名醫陳肇隆曼谷領「當代傳奇」 　

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇」，成為首位獲此肯定的台灣醫師。上月在泰國曼谷舉行第10屆雙年大會...

台大醫院結合XR打造「數位孿生病人」 手術前模擬如同導航精準開刀

AI人工智慧與醫療科技快速演進，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患電腦斷層影像轉換為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。