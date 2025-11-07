製造業加薪可增移工額度 勞動部：兼顧補人力與提升薪資

勞動部今天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，會中通過推動「製造業加薪本勞、增額移工」政策，及「一般營造業投入災後重建可增額移工」措施。會中委員認為有助兼顧勞工待遇與產業用人彈性。

勞動力發展署跨國勞動力組長蘇裕國表示，製造業雇主若願意為本國勞工加薪2000元，即可申請增加移工額度，加薪1名可以增加1名移工，最高為10%額度。這不只是補人力，更是鼓勵企業提高本勞薪資、改善長期低薪結構。

蘇裕國說，會中勞資學各方代表皆支持此政策，認為這兩項新政不僅有助緩解缺工，也希望藉加薪誘因改善國內長期低薪問題。

蘇裕國表示，台灣工作年齡人口持續下降，製造業缺工問題嚴重，在維持產業競爭力的同時，也要讓加薪真正落實到本國勞工身上。

另一項決議為協助天災後復建的「一般營造業增額移工」方案。現行一般營造業外勞總額為1.5萬名，會中決議凡投入災後重建的營造廠商，可超出原總額核配名額。蘇裕國說，只要業者參與災區復建工程，或與災民簽訂重建契約，就可被認定具公益性，優先核配移工。

該方案將依國土屬災區復原相關條例執行，蘇裕國表示，災後復建工程規模龐大、期程長，希望在最短時間內補足人力，協助受災地區重建。

對於名額使用期限，蘇裕國說，業者投入重建後所核配的移工名額可延用於後續一般工程，這些人力可直接轉回原本承包的公共或民間工程，確保人力不中斷。

他表示，目前一般營造業移工配置比率為30%，最高可達40%。災後增額屬「打破總額上限」，即在原比率內另開放總額彈性。內政部國土署也已同步修正相關要點，落實核配機制。