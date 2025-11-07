民眾仍有迷思⋯學會指在宅安寧療護接受度低 石崇良：長照3.0將強化

我國65歲以上失能人口於2031年將達95萬，台灣安寧緩和醫學會指出，再高齡、失能趨勢下，打造友善高齡的安寧照護系統相當重要，理事長程劭儀指出，我國安寧緩和醫療雖獲國際肯定，實務上仍面臨城鄉資源差距、在宅善終率低、民眾迷思等。衛福部長石崇良則表示，長照3.0將強化在宅善終，「協助病人在家中安然離世。」

台灣安寧緩和醫學會日前舉辦會員大會暨學術研討會，專家指出，衛福部社保司統計，至2031年，我國65歲以上失能人口將突破95萬，增加照護人力、醫療設施需求，同時生育率低迷，少子化惡化，2070年我國15至64歲青壯年人口將與65歲以上老年相當，形同每1.1位青壯年，要負擔1位高齡人口，協助長照患者銜接安寧緩和醫療更顯重要。

石崇良說，2026年將推動長照3.0，把「落實安寧善終」列為推動目標之一，鼓勵民眾簽署預立醫療決定書，及早規劃個人的生命末期照護，而衛福部已於今年推動「安寧品質評核加成獎勵方案」，將進行全國性訪查，依評核結果給予提供高品質安寧緩和照護的機構加成獎勵；並規劃建立「在宅善終推動藍圖」，強化居家醫療與長照銜接。

花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉表示，台灣安寧照護品質雖為亞洲第一，但根據2024年新加坡連氐基金會針對澳洲與亞洲11國進行安寧緩和醫療現況調查顯示，台灣民眾對安寧緩和醫療的態度與認知仍有進步空間，以「緩和醫療」認知情況為例，僅69%台灣民眾表示「了解／稍微了解」，低於泰國92 %、澳洲90%及越南81%。

王英偉表示，學會正規畫推動安寧緩和療護「第四波運動」，以「不遺漏任何人」為核心目標，強調安寧緩和療護應普及、公平，且應關注醫療平權中的弱勢租群，包括原住民、心智障礙者、受刑人等，「盼安寧緩和療護逐步成熟的同時，全民均能獲得尊嚴、平等且充分照顧。」

奇美醫院家庭醫學部顧問謝宛婷表示，目前安寧緩和療護的服務場域，已從醫院拓展到社區，並擴及各類重症與末期病人，讓病人能在熟悉的環境中，獲得涵蓋身心社靈面向的全人照顧，呼籲正在照顧長輩或重症親人的家庭，若面臨生命晚期議題，可以與病人討論善終意願和照護方式，透過專業醫療團隊的協助，「讓生命的最後一程更有尊嚴，安然與圓滿。」