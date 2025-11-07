醫護出走、自費比率高 洪子仁提數位、永續轉型 醫界也應治癒社會

台灣醫務管理學會及台灣醫院協會、醫策會今天舉辦「2025台灣健康照護聯合學術研討會」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，該學會從病人安全啟程，如今隨台灣醫療面臨人口變遷、醫護出走、自費比率提高3大結構挑戰，應走向數位、永續雙軸轉型時代，「推動健保改革與醫療創新，為醫務管理人責任與使命。」

洪子仁表示，台灣面臨人口老化、慢性疾病共存問題，病人需求愈趨多元化，同時國內醫療人力短缺，護理、醫師相繼出走，醫療體系韌性備受考驗，而民眾醫療自費比率，已攀升至31%，高居全球第三，反應健保制度與醫療價值認定，已出現斷層。他強調，無論科技再強、數位再快，醫療本質永遠應該「以人為中心」，盼各界謹記「醫療支出是投資，不是成本。」

醫療領域減碳已是全球目標，而人工智慧（AI）浪潮也正影響醫界。洪子仁說，醫療體系數位化、永續化「雙軸轉型」勢在必行，數位化可讓AI輔助診斷，落實智慧病房管理、雲端資料整合，提升醫療決策品質與效率；永續化從碳排減量、綠色採購、循環經濟至人才永續，打造醫院成為社會韌性的節點，「讓醫療不只治療病人，更要治癒環境與社會，成為推動永續發展重要力量。」

洪子仁表示，今年研討會以「醫療數位與綠能雙軸轉型」為主題，規劃5大核心議題：第一，ESG醫療綠能永續，讓醫療照護與氣候行動接軌；第二，智慧醫院與數位轉型，以科技重塑醫療價值鏈；第三，醫療品質與病人安全，推動零錯誤文化與制度創新；第四，健康照護創新與持續性，整合長照、社區與預防醫學；第五，健保變革與醫管創新，以制度改革打造資源永續。

除來自全台醫療院所及學術機構780篇投稿，共274篇入選發表，學會也邀請衛福部長石崇良專題演講，發表「醫療政策未來挑戰」。洪子仁引用「台灣醫管之父」張文錦的話，「醫務管理核心，不在制度之上，而在人心中」，強調AI再強、數位再快，醫療本質都要以人為核心，而投資健康，就是投資國力，投資醫療，就是投資社會韌性。