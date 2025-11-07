讓國旅不再只是「換個地方睡一晚」交通部推2計畫盼創破兆觀光產值

台北國際旅展（ITF）今起至10日於台北南港展覽館1館登場，賴清德總統、交通部長陳世凱等人出席開幕記者會。陳世凱表示，今年國旅相較去年同期成長許多「十分昌旺」，但觀光署努力還不夠，盼透過「北迴之巔」、「微笑南灣」計畫，讓台灣觀光產值能破兆。

ITF旅展今正式開幕並持續到11月10日，開幕記者會中，陳世凱表示，賴清德總統表示要「觀光立國」，這也是交通部努力的方向，但觀光署努力不夠，還要加上ITF帶動、吸引國人旅遊，行政院長卓榮泰也有交代，讓各部會「部部都是觀光部」，讓中央、地方、業者為國旅共同努力。

陳世凱說，疫情前每年國旅約有1.6億出遊人次，透過交通部及觀光署努力，2024年國旅出遊已達2.2億人次，而今年國旅出遊人次又比去年同期成長許多，顯示國旅「十分昌旺」。過去大家認為旅遊是久久出去一次，現在希望讓旅遊融入生活，讓旅遊這件事去成為日常，也盼大家可以找到屬於自己的旅程。

ITF旅展籌備委員會主委葉菊蘭說，透過中央、地方、業者各方努力，尤其是賴清德總統願意支持各種觀光政策，讓台灣成為觀光大國，而ITF台北國際旅已是與ITB柏林國際旅展、WTM倫敦國際旅展等堪稱全球三大旅展。

葉菊蘭表示，身為旅遊大國的台灣，每年去年出境旅遊高達1685萬人次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5000億元，展現強勁觀光動能，ITF將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

台灣觀光協會會長簡余晏說，今年旅展是第33屆，台北國際旅展是台灣觀光產業的一場大轉型運動，今年連航空公司都來參展，而旅行社的攤位則擴大且更具美學，並強調品牌服務與設計。國旅面貌與以往不同，不再只是換個地方住一晚，而是真正走入在地深入歷史、高品質。

簡余晏進一步說，這次還有政府推出的萬元政策，帶動旅展出現多項萬元創新方案，從山林療癒、溫泉美食。台灣作為南島語族發源最北端的節點，是全世界獨一無二的地方，希望每個人都能在旅展裡，找到人生最美好旅程。