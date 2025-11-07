影／冷氣安裝工安意外頻傳 立委籲主管單位重視

台中市北區某棟新建案大樓，日前54歲的冷氣師傅進行冷氣安裝作業不慎墜樓。類似的冷氣安裝，每年都會發生好幾起，民進黨立委林淑芬今天出席「冷氣安裝又摔死人，還要死多少人才夠？冷氣安裝工安意外頻傳，原因出在哪？」記者會，要求主管單位重視。

林淑芬表示，從勞動部職業安全衛生署從109年到去年底的統計資料顯示，台灣因冷氣安裝發生的職業災害案件共65件，重大死傷事故占比高達72%，等於65件冷氣安裝意外案件中，造成將近47人死傷，而其中有將近63%的事故，多是從屋頂、外牆、陽台摔落，或未繫安全帶、支架鬆脫，亦或操作面不足等現象所引起。至於未斷電施工、裸線之感電事故大約17%。不過現行的建築設計，大多未預留冷氣安裝維修安全施工空間，導致施工人員在狹窄、外凸或無護欄的位置上危險作業，稍有不慎就會釀成意外。

林淑芬說，若區分所有權人會議不同意社區住戶「加裝安全護欄或其他防護設施」，那麼房屋所有權人也只能乖乖地配合管委會的規定，讓施工人員冒險進行安裝或維修作業安裝業者，若遇到危險安裝環境是可以拒絕施作的，但還是有少數的業者，迫於生計無奈拿命去賭。