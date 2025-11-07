快訊

花蓮狐蝠穩定繁衍 研究團隊追蹤166隻揭都市生存祕密

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
研究團隊記錄一對台灣狐蝠母子白天倒掛在可可椰子子葉片上。圖／范力仁提供
研究團隊記錄一對台灣狐蝠母子白天倒掛在可可椰子子葉片上。圖／范力仁提供

台灣狐蝠被評為「國家極危受脅」保育類野生動物花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林業及自然保育署花蓮分署委託專家學者研究，追蹤記錄花蓮狐蝠族群有166隻，數量穩定成長，更揭開牠們在都市中生存的祕密。

台灣狐蝠因頭形似狐得名，翼展可達1公尺，是台灣最大型的蝙蝠，因數量極少，與石虎、黑熊和水獺並稱為「台灣四大神獸」，「野生動物保育法」將牠們列入瀕臨絕種保育類野生動物，去年「台灣陸域哺乳類紅皮書名錄」也評為「國家極危受脅（NCR）」等級。幸運的是，在花蓮市區就能看到牠們的可愛身影。

林業署花蓮分署與國立台北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作，透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，記錄狐蝠活動軌跡與生態習性，完成「花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究。

團隊2年採集逾千份狐蝠食渣與排遺樣本，分析花蓮狐蝠族群166隻且穩定成長，多數個體具有高度棲地忠誠性，雄蝠「阿明」連續5年在同一區域活動，有明顯的地盤穩定性，另外有9隻裝設發報器的狐蝠，活動範圍多集中於1平方公里內。研究團隊還觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」棲息在同一棵可可椰子樹上並有互動，相當罕見。

花蓮分署表示，觀察到狐蝠具有豐富的社會行為，白天停棲在固定樹木，夜間覓食範圍穩定，主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實。研究團隊建議，城市綠地管理並納入氣候變遷對植物的影響，以確保狐蝠食源穩定。

花蓮分署長黃群策說，狐蝠取食果實與花粉，能幫助植物授粉與種子散播，是維繫森林生態的重要角色，正積極培訓在地監測團隊，並辦理相關課程及野外實習，已有護管員、志工、民眾等超過700人參與，盼更多人對狐蝠有更進一步的了解。

研究人員架設網具捕捉狐蝠，以安裝發報器追蹤。圖／陳湘繁提供
研究人員架設網具捕捉狐蝠，以安裝發報器追蹤。圖／陳湘繁提供
研究團隊觀察到育幼中的雌蝠與另一隻雄蝠共棲一樹。圖／范力仁提供
研究團隊觀察到育幼中的雌蝠與另一隻雄蝠共棲一樹。圖／范力仁提供
研究團隊記錄一隻狐蝠在大葉山欖上進食。圖／范力仁提供
研究團隊記錄一隻狐蝠在大葉山欖上進食。圖／范力仁提供
林業署花蓮分署與學者專家合作，對花蓮狐蝠有進一步了解。圖／花蓮分署提供、沈錦豐攝
林業署花蓮分署與學者專家合作，對花蓮狐蝠有進一步了解。圖／花蓮分署提供、沈錦豐攝

