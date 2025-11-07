賴總統：三大政策利多為國旅創造條件 邀各界共組觀光國家隊

總統賴清德7日出席2025 ITF台北國際旅展開幕式，並在致詞中表示，政府將以「2030年觀光產值達兆元」為目標，邀各界共組觀光國家隊，「以觀光立國，也以觀光會友」。並指出，政府推出三大政策利多，為國旅創造條件，更期盼各界共同打響台灣觀光品牌，善用台灣好山好水、多元文化，以觀光這項「無煙囪產業」推動經濟發展、造福國人。

賴總統致詞指出，去年國旅觀光產業已達8,378億元，希望在2030年達到兆元產值目標。他首先期盼交通部及行政院，能成立專責研究單位，人才培育、商品開發、強化觀光產業鏈整合。也應增強「in bound」的國際旅遊，吸引更多國際遊客，本屆旅展有123個國家及城市蒞臨，交通部也應把握此機會，歡迎各國旅客來到台灣，提振入境旅遊產值。

賴總統也表示，台灣整體旅遊支出逾兆元，但9,000多億仍集中在國外旅遊，顯示國內旅遊仍有提振空間。國旅近期動能強勁，相較疫情前的1.6億人次，去年突破2.2億，今年1-9月份也已斬獲佳績，但仍有三大政策利基創造條件，期待國旅表現能更上層樓。首先是放假時間增加，今年起有九次連續假期，連假天數共達33天之多，國人時間更充裕，加上台灣經濟持續成長，

此外，賴總統指出，政府也擴大社會投資，如「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私校補助每年3萬5,000元、長照3.0也如火如荼展開，社會制度漸為家庭經濟問題提供解套，搭配減稅措施，家庭可支配所得增加，更有餘裕投入旅遊消費。行政院會日前拍板「跨國勞動力精進方案」，將逐步開放旅宿業者直聘中階技術移工，緩解觀光產業人力問題。

但他也直言，國旅仍面對相當多的挑戰，比如去年國人赴日旅遊達600餘萬人，主因是廉航價格親民，比如虎航等業者，票價低廉且網絡頻繁，他期盼旅行業、觀光協會與各部會能量應互相整合，共組觀光國家隊；地方政府也應協助串聯縣市亮點活動，如台南國際蘭展、新北平溪天燈等，全面提升旅宿服務品質，正面迎戰國際競爭。賴清德表示，自己是地方首長出身，對觀光非常關注，過去也推進一些做法，希望以團隊合作方式，為台灣觀光創造更多價值。

ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，ITF堪稱與ITB柏林旅展、WTM倫敦旅展並列世界三大旅展之一，為亞太地區重要的旅遊交流平台。今年展會規模擴大，集結123個國家／城市、1,600個攤位。她指出，台灣2024年出境旅遊1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，展現強勁觀光動能。

本屆匯集部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並由航空公司、郵輪、飯店、旅行社等旅遊供應鏈夥伴推出多元產品，滿足各族群需求。ITF將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年台北國際旅展是台灣觀光產業的一場大轉型運動。航空公司、旅行社的攤位擴大且更具美學，也強調品牌服務與設計。

國旅面貌與以往不同，不再只是換個地方住一晚，而是真正走入在地深入歷史、高品質。感謝政府推出萬元政策，帶動旅展出現多項萬元創新方案，從山林療癒、溫泉美食。台灣作為南島語族發源最北端的節點，是全世界獨一無二的地方，希望每個人都能在旅展裡，找到人生最美好旅程。

交通部部長陳世凱表示，感謝產官學與觀光業界共同投入，帶動台灣旅遊市場持續暢旺、旅遊已融入民眾日常生活。在經濟表現穩健下，觀光產值已達8,000多億元。未來將透過相關政策與計畫，攜手業界朝總統設定的「產值破兆」目標邁進。他鼓勵民眾把握國際旅展機會，找到最適合自己的旅遊行程；政府也將持續支持觀光產業發展。