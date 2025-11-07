COP30下周登場 彭啓明：我是全球唯一未受邀的環境部長

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，各國聚焦全球暖化挑戰。環境部長彭啓明今表示，我國雖非氣候公約締約方，仍自主遵循國際規範推出「2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」。但他也感嘆，自己是全球唯一沒受邀參與會議的現任環境部長，但強調台灣在推動減碳進程上不會缺席。

環境部今舉行「台灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」暨成立COP30戰情中心記者會。記者會正式公布「2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」，設定2035年國家溫室氣體淨排放量相較基準年（2005年）減少36%至40%，此目標設定在亞洲僅次於日本。

彭啓明今出席記者會以中英文致詞，數度強調「我是全球唯一沒有受邀參與聯合國氣候會議的現任環境部長」。他說，自己在未出任公職前，曾連續11次參與COP，除部長層級磋商外，多數議程皆親自參與，對此會議抱持深厚情感。但自去年出任環境部長後，因台灣非締約國，無法受邀出席正式會議。

彭啓明說，雖然對台灣參與國際會議的處境與現實感到遺憾，但台灣也承受與世界相同的極端氣候威脅，年排放量約2億多公噸、占全球排放約0.5%，仍願意積極履行減碳責任，與國際攜手因應氣候危機。

彭啓明表示，台灣的行動與善意不會因無法參與國際會議而被削弱。他提及，今年花蓮光復鄉遭逢極端降雨造成災害，約有50萬人次的年輕志工投入救援，展現社會韌性與公民力量，這正是台灣在全球氣候治理中可貢獻的價值。他呼籲國際社會在計算全球減碳進展時，應納入台灣的努力，台灣也不會在氣候變遷努力上缺席。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，「國家定貢獻」（NDC）是巴黎協定要求各國應於今年提出2035年國家自定貢獻，即「NDC3.0」。截至本月6日，共有72個締約方提交，累積占全球排放量約62%。

蔡玲儀指出，環境部於今年1月向總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量26%至30%；2032年減量30%至34%；2035年減量36%至40%」，行政院日前已正式核定。

蔡玲儀說進一步指出，我國2035年NDC 3.0目標較2005年的基準年減少36%至40%，較2007年峰值減少43~47%。此目標設定在亞洲僅次日本。我國溫室氣體排放持續下降，相較2022與2023年分別減少1.77%、4.64%，2024年推估減少6.7%。

彭啓明表示，要達成2035減量目標，核心在能源轉型與再生能源占比的持續提升。NDC3.0並未將核能納入，他強調，各種能源都有利弊，需要在安全、社會共識與環境影響間取得平衡。過去在綠能推動遭遇亂流，因為民眾產生信心懷疑，希望透過科學與理性釋疑。他並指出，碳費制度上路後，許多企業的減碳企圖心已超越政府，樂見產業帶動，但仍需社會共同參與。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於11月10至21日在巴西貝倫舉行。環境部今起成立COP30戰情中心，環境部組代表團與產業、NGO團體約百餘人前往參與，部分NGO團體也獲准以觀察員身分參與會議。環境部將每日與代表團連線，並在氣候署官網成立「參與國際氣候行動」專區。