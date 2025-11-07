影／為神經內分泌腫瘤病友請命 立委籲健保補助救命藥

11月10日是國際神經內分泌腫瘤日，台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會在立法委員劉建國的陪同下，於立法院舉行記者會，期盼能提高社會大眾對「神經內分泌腫瘤(NET)的認識，同時呼籲衛福部健保署盡速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。

立委劉建國表示，神經內分泌腫瘤(NET)是一大類惡性腫瘤的統稱，又被稱為「賈伯斯病」，因蘋果創辦人賈伯斯即罹患生長於胰臟的 NET。此類腫瘤可能會分泌激素並擴散全身，症狀多元、診斷複雜，需要跨科合作，因此常延誤診斷，許多病友確診時已屬晚期或出現多處轉移。NET必須依症狀由不同專科醫師進行影像、切片，由內分泌科、血液腫瘤科、放射科等科別共同研判治療方式。然而NE T 病友的治療選擇非常有限，台灣已有多年沒有新的藥物獲得給付。

神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝指出，治療NET的藥物 PRRT已於 2021年取得台灣 TFDA 適應症，全世界有多個國家將其納入健保給付，證實療效與安全性。但台灣病友仍須自費，四次療程共需三四百萬，許多病友為了活命被迫飛往新加坡、馬來西亞接受治療，身心與經濟壓力沉重。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會秘書長周芳庭也強調，最新研究顯示，台灣超過55%的NET病友發生於胃與胰臟，與國外常見的「中腸 NET(midgut)」不同。然而目前健保研議的給付方向僅限中腸適應症，等於台灣大多數病友根本無法受惠。呼籲健保署必須依照台灣的臨床資料，在給付上「擴大適應症」,才能真正幫助需要的病友，而不是只象徵性給付。

記者會也邀請兩位病友現身說法。其中林先生已於國外接受治療，化費了高額費用，醫療旅程艱辛，另一位尤小姐則正準備出國治療，沒有健保給付，只能自費尋求治療機會。他們呼籲衛福部奥健保署正視NET病友的處境，盡速將 PRRT納入健保。