用洗碗精洗眼鏡注意！專家提醒少1步驟恐害鏡片受損

聯合新聞網／ 綜合報導
近視族越來越多，清洗眼鏡是一門大學問，用法不對恐造成眼鏡的損傷。 示意圖／ingimage
現代人3C用品看得多，導致近視族也越來越多，不過一般人清潔眼鏡的方式大多不正確。日本一間眼鏡店的老闆就教大家要先用清水沖洗眼鏡，再用眼鏡布擦乾，若要用清潔劑，也應該先稀釋後再使用，才不會造成眼鏡損壞。

日媒《FNN》報導，日本埼玉縣眼鏡店老闆坂田賴彥透露，多數人看到眼鏡髒了，都直接拿眼鏡布來擦拭，但這樣的行為很容易造成鏡片損傷，原因是因為鏡片上會有灰塵顆粒，若直接擦拭會刮傷鏡頭或去除鍍膜。他建議先用水清洗，沖掉灰塵、污垢，再用衛生紙或者眼鏡專用布輕輕擦乾水分即可，但要注意鏡片不要殘留水滴，否則可能會留下難以去除的痕跡，變成「水漬」。

坂田賴彥還表示，過往眼鏡行都建議客人用稀釋後的中性廚房洗碗精來清潔，但近幾年不少洗碗精是弱酸性或弱鹼性，清潔力增強，容易導致鏡片鍍膜受損。如果想要洗碗精來清潔，他建議先用大量清水稀釋，比較不容易傷鏡片，或者改用眼鏡專用的清潔劑，而且最好每天都清洗。

坂田賴彥說，眼鏡上不是只有灰塵而已，還會有其他顆粒物聚集在鏡片、鏡框上，就連汗水、化妝品和美髮產品也會讓眼鏡變髒，如果沒有定期清潔，就會造成損壞，因此不要只清潔鏡片，應該要整副眼鏡都清洗乾淨，還要定期到眼鏡行檢查和調整才是正確做法。

