愛喝2飲料小心變禿頭 專家曝3原則：每天少喝一瓶、多留一撮頭髮

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一項研究發現，若經常飲用可樂、奶茶等含糖飲料或酒精，會加速禿頭風險。示意圖/ingimage

現代人生活壓力大，不少人都曾經歷過落髮的困擾。國外一項研究，從逾6萬人中分析，飲食與頭髮健康的關聯，發現若經常飲用可樂、奶茶等含糖飲料，會加速禿頭風險。

臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」分享一項國外研究，發表於《營養與健康》期刊的一項系統性回顧，整合了17篇研究，涵蓋超過61,000名參與者，結果顯示每週攝取超過3500毫升含糖飲料的人，尤其是男性，掉髮風險明顯增加。

除了含糖飲料外，該研究指出酒精攝取與脫髮、頭髮提早變白有關，儘管目前尚未確定有因果關係，但國外學者推測，過量飲酒可能阻礙礦物質鋅、鐵及維生素B群吸收，會干擾睡眠與肝臟代謝，並引發慢性發炎，長期影響毛囊健康，加速掉髮過程。

另外研究發現，維他命D與鐵的血中濃度與脫髮嚴重度呈負相關，代表越缺乏維他命D，掉髮就越嚴重；缺乏鐵質則會干擾毛囊生長週期，使頭髮提前進入休止期。整體證據仍強烈支持「營養狀態不佳會影響髮質與密度」。

而早期臨床試驗也發現，兩週的低蛋白飲食就足以讓頭髮髓質變薄、失去色澤；其他研究則指出，攝取十字花科蔬菜（如花椰菜、青花菜）與大豆製品的人，脫髮情況較少。因這類食物富含植物雌激素與抗氧化物，有助於維持毛囊代謝與荷爾蒙平衡。

綜合以上專家建議，若想要保持頂上茂盛，在飲食營養上要做到3原則，分別是維持足夠的維他命D與鐵攝取、避免攝取過量糖與酒精，以及確保蛋白質充足，搭配植物性飲食，「今天少一瓶飲料，也許明天就多留一撮頭髮」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飲料 掉髮

