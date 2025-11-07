快訊

台灣公布 NDC3.0 未受邀 COP30 仍成立戰情中心因應

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
環境部長彭啟明公布台灣2035年國家自定貢獻(NDC3.0)。記者歐芯萌／攝影
環境部長彭啟明公布台灣2035年國家自定貢獻(NDC3.0)。記者歐芯萌／攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）將於11月10日至21日在巴西貝倫舉行。我國與國際同步，「2035年國家自定貢獻(NDC3.0)」7日正式公布。環境部長彭啟明表示，我國非氣候公約締約方，仍自主遵循公約規範，呼應COP30「全球共作(Global Mutirão)」精神。

環境部指出，今年COP30以「全球共作（Global Mutirão）」為題，強調跨層級、跨部門共同推動《巴黎協定》的全面落實，聚焦各國提出新一輪國家自定貢獻(NDCs)，依據「全球盤點」結果研議後續行動與支援機制。

彭啟明坦言，身為台灣的政府官員，他是全球唯一未受邀參與聯合國環境會議的環境部長，期盼國際社會更加認可台灣的貢獻。例如，今年花蓮風災後，約50萬人次年輕人自主前往幫助災民，這就是善的循環。雖然台灣無法參加會議，仍會尋求各種管道來發聲。

彭啟明表示，我國雖非氣候公約締約方，但仍自主遵循《巴黎協定》及COP28決議，與國際同步。在行政院副院長鄭麗君指導下，跨部會團隊於過去一年共同完成台灣總體減碳行動計畫，並於2025年1月向總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0（beta版）。

彭啟明指出，NDC 3.0（beta版）以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量28%±2%；2032年減量32%±2%；2035年減量38%±2%」。目前舉辦累計超過20場、4,300人次參與的社會溝通會議共同討論，廣納產官學研及民間意見，促成此一重大政策成果。

環境部說明，NDC是巴黎協定要求各國提出2020年以後的氣候行動，揭露溫室氣體減量措施、減量目標及氣候變遷調適等作為，至少每五年更新。今年COP 30前應提交2035年NDC，即NDC 3.0，截至11月6日，共計72個締約方提交NDC 3.0，累計約占全球排放量約62%。

環境部表示，我國2020年起即與國際同步提出NDC並更新。我國2035年NDC3.0目標較基準年（2005年）減少36~40%，較峰值（2007年）減少43~47%。此目標設定在亞洲僅次於日本。我國溫室氣體排放持續下降，相較基準年，2022年及2023分別減1.77%、4.64%，2024年推估減6.7%。

盡管未受邀出席COP30，環境部表示，台灣仍會掌握全球氣候談判動態，持續爭取參與政府間國際組織的機會。今年結合教育部青年百億海外圓夢基金計畫，公開遴選青年代表赴COP30現場交流，加上智庫、NGO、企業等積極參與COP30周邊活動，展現民間與政府攜手推動氣候行動的能量。

同時，我國主動公開氣候公約相關文件，包括2035年國家自定貢獻(NDC 3.0)、首次兩年期透明度報告(BTR)及國家溫室氣體排放清冊(NIR)等，並與友邦巴拉圭簽署《巴黎協定》合作備忘錄。盼持續與各國交流分享台灣因應氣候變遷經驗，體現《巴黎協定》公平性與全球合作的精神。

