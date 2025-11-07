聽新聞
內湖知名「七海餐廳」 香菜被檢出10項農藥殘留不符規定
北市衛生局今天公布9月至各市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗51件生鮮蔬果檢驗殘留農藥的結果，11件產品不符規定。其中，內湖知名「七海餐廳」有香菜、南部蔥，尤其香菜被驗出10項農業殘留不符規定，移請雲林縣衛生局調查。
抽驗不符規定產品有青蔥、香菜各2件，芹菜、九層塔、百香果、木瓜、花椰菜、甜椒、紅柿各1件，各檢出1至10項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定；除甜椒、紅柿，其餘均屬高風險農產品。
兩項違規的業者包含「七海餐廳」的香菜、南部蔥，「福運生鮮」的網室栽培特選台農二號紅肉木瓜和紅柿。
另有「第二果菜批發市場19－13攤」的青蔥、「第二果菜批發市場第23－13號攤」的芹菜、「虎林街122號無市招菜攤」的花椰菜、「大東路15之13號前無市招水果攤」的埔里百香果、「大田蔬果行」的彩色甜椒、「全國健康素食士林天母店」的九層塔、「翡宴印度餐廳」的香菜。
針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄的雲林縣、新竹市、南投縣、屏東縣、新北市、台中市等衛生局與食安處處辦。
至於「翡宴印度餐廳」，衛生局行政調查中，如確定無法提供來源，會依食安法47條罰3萬至300萬元罰鍰，如可追溯來源則依食安法第44條罰負責廠商6萬到2億元罰鍰。
衛生局也已通知北農依進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天；第1次違規，錄案加強抽驗，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。
