不讓病人躺在醫院走廊 石崇良拋「觀察床改短期住院」 防急診壅塞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良上午出席醫療活動座談會，拿著「政府不敢告訴你的健保危機」一書，回應媒體提問。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良上午出席醫療活動座談會，拿著「政府不敢告訴你的健保危機」一書，回應媒體提問。記者陳正興／攝影

急診壅塞難解，新冠疫情後尤其嚴峻，雙北各家醫學中心人滿為患，病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良今天拋出政策方向，預計明年把觀察床改為「短期住院」，要求各醫院設置「短期停留單位」，收治只需短期治療即可回家的病人，並由專職護理人員照顧，改變現行急診護理師流動照顧病人的模式。

病人等不到病床，在觀察床等候數日時間，觀察床無專屬護理人員，由急診流動護理師巡視照顧，且不少醫院觀察床環境不佳，受限空間直接讓病人及家屬躺臥醫院大廳、走廊。

石崇良表示，他曾任急診醫師，依經驗許多急診病人不需長時間住院，若能在急診就開始治療，48、72小時後就能回家，把急診床位從「觀察」改為「治療」，可把住院床位留給重症病人。

石崇良說，衛福部已將觀察床護理費支付標準拉高，達一般急性病床9成，讓醫院開始提升觀察床品質，未來將要求醫院設置專屬空間，兼顧病人品質，並由固定護理人力照顧，提升病床效能，這也可回應急診醫界期待訂出「護病比」訴求，不用同時照顧來診病人及留置住院病人，也有助減輕急診護理人員壓力，明年將研擬調整健保支付標準項目，讓急診短期住院制度化。

現行急診觀察床讓病人留在急診，觀察病情，等待最終診斷。石崇良表示，讓急診直接成為治療場域，而非過渡階段，可提升一般病床使用效率，以肺炎病人為例，若在急診短期住院，施打抗生素，病情穩定後，不必再到一般病房住院即可回家，後續轉銜安排在宅醫療；因外傷送到急診病人，常有輕微腦震盪跡象，也可在短期住院病床觀察，安排檢查、追蹤，若無異狀就讓病人回家。

石崇良說，短期住院未必需要設置在急診空間，也可在附近單位空間設置，不一定是病房形式，但需顧及照顧品質，林口長庚醫院有許多觀察床，直接開始治療病人，而非等到住院再開始；台大醫院配置有急診加護病房，在一般加護病房尚無空床時，先安排病人在急診加護病房接受照顧，這些都是近似短期住院概念，未來將設法讓短期住院制度化。

衛福部日前推動門診靜脈抗生素注射（OPAT）新制，尿路、軟組織感染及肺炎等輕度感染症病人，可在門診完成抗生素注射後返家，減少占床。石崇良說，依台大醫院統計，實施OPAT新制2個月內，該院原先需要住院的急診病人，17%不必留在醫院，可讓醫院更有量能收治重症病人，基於這項成效，提出短期住院概念，盼再提高病床使用效率。

病人 石崇良 抗生素

