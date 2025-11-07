專家認獨老安裝緊急求救鈴非救命神器 後端共照網路更重要

弱勢獨老已是不可逆的現象，裝設緊急求助鈴、人體感知器等科技設備雖可第一時間發現長者緊急狀況，但業者認為科技設備並非是救命神器，最重要是後端的社區共照網路能跟上，才能接住弱勢長輩。

中科保全總經理洪培修表示，弱勢獨老裝設緊急求助鈴如同生活輔助，是24小時的守護者，但也不是救命神器，最重要是後端的社區共照網路，要有里長、居服員及志工，伸出援手的人愈多就愈安全，後端的社福系統介入關懷處置更為重要。

台北大學社工系教授曾敏傑說，現在家庭連結較薄弱，獨居因素多元，也有許多健康及亞健康獨居者，可能因追求自由或避免與子女共住產生衝突而選擇獨居，也並非全是負面，而社會也應準備接受未來因意外或疾病死亡的獨居案例逐漸增加，這是未來必然的趨勢。

曾敏傑認為，對獨居者而言，家庭本身扮演重要的角色，孤獨死顯示家庭功能不夠，不能將孤獨死全然歸咎或苛責是政府失職，政府角色雖必要但要有優先順序，家庭及社區應被強調。至於緊急求助系統成本低，要建置並不困難，可考慮由中央主責，與長照或消防單位連結一步做到位。

老盟秘書長張淑卿說，根據長者使用經驗認為，很多老人不願使用是因遠端工作人員發現許久沒動靜就開始打電話，這讓長者感覺要被迫配合，徒增生活困擾，若改用人體感知器或定位系統的科技輔助或許會較理想，此外，科技輔助雖重要，但平常的關係網絡更重要，一旦遇到緊急狀況，若附近鄰居或就近有朋友相助，才能及時化解危機。