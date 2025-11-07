孤獨死頻傳 新北弱勢獨老裝緊急求助鈴僅4成5...已六都之冠

高齡化浪潮，台灣正面臨沉重的「孤獨死」考驗。北市議員稱超過4成「孤獨死」是在過世3天後才被發現。經調查，新北市列冊需關懷的近萬名獨居弱勢長者，雖裝設緊急求救鈴約4成5，卻已位居六都之冠，數字背後隱藏著更大的安全空窗。

衛福部最新資料顯示至今年6月底，新北緊急求救鈴安裝率約4成5，北市3成8、桃園3成5、台中3成1、台南3成，高雄2成1敬陪末座。新北社會局表示，裝設對象以身心障礙、體弱獨居需電話關懷訪視者，部分長輩認為被監控拒絕，都要靠社工拼命遊說，有些裝了還會拔除，都是推動的阻力。

曾中風的70歲周老伯獨居多年在永和巷弄租屋，行動不便加輕微失智及三高等疾病，加上中低收入戶成為長照服務對象。記者日前走訪周老伯住處，他以遲緩語調說，今年10月在家跌倒2次，一次深夜12點多要上廁所沒坐上輪椅就摔倒，他按下掛在胸前的緊急求救按鈕說「叫警察快來啊！」

周老伯租屋處4年前安裝緊急求救設備，除有一台按壓式主機放在客廳，另老伯胸前也掛有急救鈴壓扣，當有緊急狀況按下壓扣，訊號立即傳到主機，並與社會局委託中科保全設置的24小時關懷守護中心連線，守護中心人員會先連絡周老伯，若周無回應就通知緊急聯絡人。另廚房靠近廁所處安裝有人體感知器，透過紅外線感應人體的移動。

體弱又獨居的周老伯除24小時關懷守護中心每天電話報安，每月也家訪一次。此外，每周有長照個管師到府3次陪他復健及替他洗澡，另志工每天中午送餐，當地里長只要路過就走進屋內關心他的生活狀況。

用助行器代步的周老伯行動已非常遲緩，上月深夜跌倒所幸按下求救按鈕，不久里長與消防局人員破門將他扶起，雖頭上還留了一個小包，他說「感覺裝了求救鈴較放心，不會感覺被監視」，更連說3次裝了很讚「只是很擔心沒電或壞掉。」

中科保全總經理洪培修表示，緊急求助鈴後端有報表記錄長者生活習慣，若超過12小時沒反應就代表異常，就會先撥電話連絡當事人開啟現場收音，若現場仍無回應立即啟用後續程序，包括通知里長或警消等，但有些長輩關係疏離或鄰里關係不佳導致無聯絡人，就會變成警消責任，這就成為最難服務的個案。

洪培修說，有長輩確實感覺被監控不願安裝緊急求助鈴，現在也提通人體感知器，透過紅外線感應人的移動，也都有成功協助跌倒或低血糖患者即時送醫案例，不過也遇過長輩把求助鈴當服務專線甚至要求買麵或跑腿，每一位長輩有不同樣態，能做的盡量做。

永和區豫溪里里長廖亦芳表示，另一獨居中低收入戶阿姨長期洗腎，也需有人幫忙送餐打掃，但寧願在家不願送機構，裝設緊急求助鈴也有4年，她成為阿姨緊急聯絡人也持有阿姨家鑰匙，好幾次都因阿姨跌倒派上用場。里長說，部分長者因認為遭監控拒裝，推動確實有難度。

許多長者反映緊急求救設備感覺遭監控，洪培修表示，事實上，求救設備技術門檻低，過去也有將感應設備放在熱水瓶或馬桶，只要時間過久未按壓就代表有異狀，但有可能長者出遠門未告知，就容易出現誤判，甚至讓緊急聯絡人感到擾民或衍發緊張關係。