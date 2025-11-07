打造南高屏大生活圈 綠委爭取南台灣24小時機場

民進黨立委許智傑與鍾佳濱、邱志偉、林俊憲、伍麗華、徐富癸等6位南部綠委共同表示，要打造南高屏大生活圈，讓區域經濟共榮發展，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，聯手為南高屏爭取建設資源，打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，呼籲中央在政策規畫時，關注南南台灣觀點與需求，促進南高屏共榮。

許智傑表示爭取南台灣24小時機場，目前南台灣機場因為宵禁問題、量體不足、過夜停機坪供不應求、缺乏長程航線、夜間貨運量能有限、航站設施老舊、缺乏多元商業設施等待改善問題，導致發展受到阻礙，然而在南台灣立委努力下，目前飛航33處境外航點，每周飛航398班，分別恢復至108年航點數89%、平均航班數108%，已恢復疫情前的量能。