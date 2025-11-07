鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

鳳凰颱風目前強度達到輕度颱風上限，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，最快今天就會增強為中颱，周日晚上接近菲律賓之前就會轉成強烈颱風。目前路徑非常有可能從西南沿海逐漸北上，也有資料顯示它從比較偏南的地方通過台灣，也可能往西南掉，造成南部降雨程度非常大的不同，誤差超過200公里。此外，要注意它是否和東北季風交互作用。

林秉煜表示，鳳凰颱風未來向西移動過程持續增強，會變成強烈颱風，但是它通過菲律賓陸地時會受到地形破壞，屆時可能減弱為中度颱風。

也可能颱風出海的時候隨著地形因素沒有了，強度有可能再增強一點點，但是增強的幅度有限。林秉煜表示，因為它向北移動過程會受到北邊的東北季風影響，東北季風帶來偏冷偏乾空氣，不利颱風發展，所以它上來時可能減弱為中度颱風，甚至接近台灣時減弱為輕度颱風。畢竟颱風往北的過程，是因為北邊有冷空氣在過了，高空有些力量把它帶往北邊走。

至於有些模式預測颱風往南邊掉的原因，林秉煜表示，假設這個颱風減弱速度非常快，變成輕颱或是熱帶性低氣壓的強度，它的結構沒這麼好，就會被底層的東北風帶走，往西南掉下去。

是否會與東北季風共伴效應？林秉煜表示，颱風雖然周日、下周一從菲律賓東邊通過到菲律賓西側、剛進南海，周日有些東北風下來，所以迎風面下雨。下周一雖然它距離台灣相對遠的時候，但是它帶來的環流東南風，中層以上的大氣團是東南風，在比較冷的東北風的空氣爬升的時候容易下雨，所以要留意颱風的外圍環流是否和東北季風明顯的交互作用。

今天是24節氣的立冬，林秉煜表示，今明兩天的天氣相對未來1周來得穩定，各地多雲到晴天氣，只有迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島偶爾有比較零星降雨，其他地區注意日夜溫差大，早晚稍涼。

天氣的轉變，林秉煜表示，首先北台灣周日因東北季風影響，迎風面的大台北、宜蘭雲量偏多，會有些下雨的情況，東半部下雨機率也會逐漸增高。下周一至下周四因為受到東北季風和鳳凰颱風的外圍環流或颱風影響，除了降雨機率增加，還要注意可能會在東半部地區和南部地區有強降雨發生。

林秉煜表示，下周一至下周四降雨型態的分布隨著颱風路徑大有相關，持續密切觀察。

周日開始因為東北季風逐漸增強，林秉煜表示，所以各沿海地區可能會有9至10級強陣風。明天起隨著颱風逐漸接近菲律賓東方海面的過程，開始也會有長浪影響，包括基隆北海岸、東半部地區、恆春半島。下周一部分地區注意也會有長浪情形。下周一到下周三台灣各附近海面、離島地區可能有3米以上浪高，海邊活動注意安全。

至於海鷗颱風昨天晚上登陸越南，林秉煜表示，今天上午逐漸向西移動，已經減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有什麼影響。台灣附近雲量相對偏少，今明兩天的天氣相對比較穩定。

林秉煜表示，鳳凰颱風目前距離鵝鑾鼻東南方2200公里海面上，還是輕度颱風，不過它未來向西移動過程，在接近菲律賓呂宋島東邊海面的時候，它就有機會增強為中度颱風，甚至來到強烈颱風的等級，而且暴風圈會持續擴大。它將以強颱侵襲菲律賓之後，下周一、下周二持續向西北的方向移動，來到台灣西南方近海地區。

但是林秉煜表示，下周一這段期間它的路徑有非常大的不確定性，明天至周日它持續向菲律賓東方海面移動，緊接著下周一晚上它未來的路徑不確定性逐漸增加。尤其下周二往北移動的過程不確定性範圍逐漸擴大，從台灣南邊海面到海南島都有。

林秉煜表示，目前很多資料指颱風向西移動過程當中，來到台灣西南方海面以後再向北、接近台灣海峽，對台灣影響非常大，東半部地區、南部地區都要注意強降雨。不過，已經是第4、5天之後的預報，誤差範圍相當大，要密切觀察它的動態和強度。

鳳凰颱風未來向北移動過程當中，受到東北季風影響，林秉煜表示，東北季風會帶來比較冷的空氣，也造成這個颱風減弱。目前預估它在接近台灣過程可能是輕度颱風，或是中度颱風的強度，它的強度也會影響到它帶來的降雨，以及接近台灣過程風對南部地區和中部地區的影響如何。

未來降雨趨勢，今明兩天好天氣，降雨零星。林秉煜表示，周日東北季風增強，迎風面的大台北、基隆北海岸下雨機率增加、雲量偏多，大台北溫度會比今明兩天下降一點點，其他地區沒有太大改變，只有東半部地區下雨機率稍微逐漸增加。

林秉煜表示，下周一鳳凰颱風經過呂宋島，進入南海，逐漸向北轉，距離台灣比較接近，除了東北季風持續影響之外，整個颱風的外圍環流帶來偏東南風的影響之下，東南風比較高層帶來比較暖濕空氣，這時帶來的降雨對東半部地區的影響比較明顯。所以下周一東半部地區、大台北地區要注意局部大雨或豪雨情形。

下周二至下周四隨著颱風逐漸北上的過程，林秉煜表示，它不確定性非常高，颱風非常有可能從西南沿海逐漸北上的過程，可是目前有些資料，顯示它從比較偏南的地方通過台灣，或者甚至某些模式指它上來以後往西南掉，會造成南部降雨程度非常大的不同，所以不確定性隨著颱風路徑有高度相關。

目前預估東半部花東地區下周二、下周三值得注意，林秉煜表示，可能有大雨或局部豪雨。南部地區隨著颱風接近程度，下周三之後會有局部大雨或豪雨。下周四颱風逐漸遠離，或強度明顯減弱，整體下雨情況不像之前來得廣，可能有些地區還有大雨情況發生，不過強降雨的情形在下周一至下周三期間必須要密切觀察。

溫度趨勢，林秉煜表示，今明兩天日夜溫差大，周日北台灣溫度稍微下降一點點，下周一至下周三隨著東北季風逐漸南下，北部、東半部地區溫度明顯下降，主要是東北季風帶來偏涼空氣，以及下雨情況比較明顯的關係。低溫部分維持20至22度之間，沒有到非常冷的情形。