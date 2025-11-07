ITF國際旅展今登場 賴清德提3有利條件：人民有錢有閒可以觀光

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。賴清德總統致詞時表示，今年假期多、經濟成長、開放中階移工協助旅宿業等3大有利條件，「人民有錢、有閒可以觀光」，但也指出國旅仍有挑戰，期盼行政院及交通部成立專責研究單位，將觀光產業效益變更大。

賴清德總統表示，台灣是以觀光立國，中央、地方、業者都要團結合作，善用台灣好山好水好風情，以及美食美景美麗多元文化，因此需設定目標。去年國旅觀光產值已達8378億元，盼2030年達到兆元產值，為此，期盼行政院、交通部成立專責研究單位，包含人才培育、商品開發、觀光產業鏈結合起來，讓效益更大。

賴總統說，台灣每年花1兆4000萬元在旅行，其中國旅約5000億，顯示國旅還需加強，這次有123個國家及城市來台參展，交通部也應協助國內業者到各國旅展參展。

今年前3季觀光相較疫前2019年國旅人數有顯著成長，但他認為有利發展國旅條件包含放假時間增加，今年連續假期有9個共33天，加上台灣經濟持續成長，過去0至6歲國家養、長照3.0如火如荼發展、高中職免學費、私大學費補助每年3.5萬。

賴清德說，過去台灣家庭有錢會先吃飯、教育、醫療，現在這些社會制度有一定程度的解決，還持續減稅，包含單身租屋族每月6萬以下薪資不用繳稅等，等於「大家有錢、有閒可以去旅行」，此外，行政院也要求勞動部幫忙，開放中階移工協助旅宿業。

但賴清德也指出，國旅有個很大的挑戰，因為連假多，若觀光品質、花費差不多，國人可能會優先選擇出國，因此行政院、交通部、觀光署、業者都要一起努力，總統也不能置身事外。此外，各縣市也有很多好活動，如何提高品質、效益，將活動串連起來，像是台南蘭花展及芒果節、南投茶博、新北天燈等，盼能透過「北迴之巔」、「微笑南灣」兩張名片來充實，台灣以觀光立國、也與觀光會友。