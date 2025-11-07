國旅2025年產值有望突破8,378億 賴總統推動「觀光國家隊」打造新亮點

2025 ITF台北國際旅展7日登場 ，賴清德總統致詞時指出，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化，帶動觀光產業發展，進而促進經濟成長。他指出，去年國內觀光產值已達8,378億元，政府將以「2030年達到兆元產值」為目標。

賴總統致詞時提到，今年共有123個國家或城市、1,600個攤位參展，展現出台灣觀光產業的國際能見度。他呼籲國人朋友千萬不要錯過，「買到就是賺到」，無論是國內旅遊或國際旅遊，都值得參觀採購。他也祝福本次活動圓滿成功、成果豐碩，期盼每個參展單位都能滿載而歸。

賴總統表示，台灣是以觀光立國，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化，帶動觀光產業發展，進而促進經濟成長。

他指出，去年國內觀光產值已達8,378億元，政府將以「2030年達到兆元產值」為目標。並建議交通部與行政院能儘速成立專責研究與推動單位，統合觀光政策與產業鏈，從人才培育、商品開發到產業結構整合全面強化觀光競爭力。

賴總統提到，旅遊發展分為「國旅」、「入境旅遊」與「出境旅遊」三個方向，三者都同等重要。根據觀光協會統計，國人一年觀光總花費約1兆4,000多億元，其中約9,000億元花在國外旅遊，國內旅遊約5,000億元，顯示國內旅遊仍有很大發展空間。

他呼籲交通部除邀請各國業者來台參展，也應協助國內業者積極「走出去」，參與國際旅展、拓展市場，促進雙向交流。

賴總統也點出，國旅發展具備三項有利條件：假期增加，今年共有九個連續假期、共33天，讓國人旅遊時間更充裕；可支配所得提升，政府推動減稅與社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私校補助每年3萬5,000元、長照3.0全面推動等，讓家庭負擔減輕、可自由運用所得增加。

他舉例，單身租屋族年收入62萬元以下免稅，四口之家164萬元以下免稅，三代同堂家庭212萬元以下免稅，「人民有錢、有時間，自然就會想旅遊」；第三人力補充，勞動部正研議開放外籍中階技術工投入旅宿產業，解決旅宿人力不足問題。

他表示，這些條件讓國旅推動具備良好基礎，但同時也意味著挑戰。連續假期雖多，但若國內觀光品質與國外相近、價格差異不大，民眾仍可能選擇出國。他以日本為例指出，去年國人赴日旅遊人次達600萬人，主要因交通便利、票價優惠。尤其是像台灣虎航，在日本航點非常綿密，因此也讓國人前往日本顯得更加便利。

賴總統說，觀光產業鏈橫跨交通、旅館、旅行社等多領域，必須整合各部會與地方政府力量。他宣布，將與行政院、交通部、觀光署及相關部會共同組成「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。

請交通部與觀光署特別留意，如何讓各縣市已有的活動更具吸引力、提升品質、擴大效益。像台南的國際蘭花展與芒果節、南投的國際茶博覽會、新北的平溪天燈節等，都是具代表性的活動，應進一步串聯成季節性觀光品牌，帶動非連假旅遊熱潮。

他說，政府未來將聚焦各地亮點，例如大鵬灣可比照峇里島定位、墾丁與南灣可朝夏威夷模式發展，打造國際級度假勝地。「我們要讓台灣的每一個旅遊地區都有自己的故事與定位。」

另外，交通部長陳世凱也提到，賴總統曾提出「觀光立國」的理念，這不僅是交通部與觀光署努力的方向，也是整個政府的重要施政目標。

陳世凱說，行政院長卓榮泰也特別強調「部部都是觀光部」，推動觀光不只是交通部的任務，地方政府、航空業、旅宿業與旅行業等各界夥伴都是同一團隊。他感謝產官學界齊心合作，讓台灣觀光展現強勁成長力道。最後他也表示，觀光不僅能帶動經濟，更能促進國與國、人民與人民之間的交流，是深化友誼的重要力量。「以觀光立國，讓台灣透過旅遊與世界交朋友」，呼籲政府與產業界攜手努力，讓台灣觀光產業持續成長、發光發熱。

他表示，疫情前國內旅遊人次約為1.6億人次，去年已成長至2.2億人次，今年迄今仍持續成長，顯示國旅市場相當暢旺。這也反映出台灣經濟穩健復甦、民眾生活品質提升，「旅遊已不再是偶爾為之，而是融入日常生活的一部分」。

陳世凱指出，目前台灣觀光產值已達8,000多億元，未來將透過「北迴之間」與「微笑南灣」兩大計畫，推動在地旅遊與區域特色發展，目標是達成賴總統設定的「觀光產值破兆元」目標。他並邀請全國觀光夥伴共同努力，打造更具競爭力的旅遊品牌，讓世界看見台灣。