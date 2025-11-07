影／補充保費新制遭反彈 石崇良：僅想法、未到討論階段

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
衛福部長石崇良上午出席醫療活動座談會，拿著「政府不敢告訴你的健保危機」一書，回應媒體提問。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良日前提出修正「健保法」擴增補充保費徵收對象，利息、股利、房租從過去每筆2萬才收補充保費，改為每年「累計」2萬就要收2.1%補充保費，遭民眾反彈，挨批「不針對富人，僅針對小資族」，還被披露出「未跨部會溝通」，7小時內行政院宣布政策喊卡。石崇良上午出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」前表示，修法「只是想法」，不是沒有討論，而是「還沒到那個階段。」

健保補充保費新制規劃遭行政院緊急喊停，石崇良今天表示，新制內容因接受媒體專訪才披露，實則「沒有正式啟動、沒有進入法治程序」，否則一定會跨部會討論，並舉辦對外公聽會，「這只是一個想法，不是沒跟金管會討論，只是還沒到那個階段。」

衛福部長石崇良（左）上午出席醫療活動座談會，仔細低頭看著排位的位置。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良（右）上午出席醫療活動座談會前表示，補充保費修法「只是想法」，不是沒有討論，而是「還沒到那個階段」。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良（前中）上午出席醫療活動座談會，與貴賓合影。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良（中）上午出席活動前表示，補充保費修法「只是想法」，不是沒有討論，而是「還沒到那個階段」。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良（中）上午出席醫療活動座談會，與貴賓合影。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良（左）上午出席活動前表示，補充保費修法「只是想法」，不是沒有討論，而是「還沒到那個階段」。記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良上午出席醫療活動座談會，快步跑上發言台，致詞時還笑稱自己跑太快。記者陳正興／攝影
