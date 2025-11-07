快訊

家屬未掛號闖診間嗆醫師「缺錢」 網嘆：醫療崩壞不是沒原因

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄阮綜合醫院昨傳出一起醫病衝突事件，一名病患家屬未掛號卻強行要求進入診間解釋病情，與醫師發生爭執。圖／翻攝自社會事新聞影音
高雄阮綜合醫院昨傳出一起醫病衝突事件，一名病患家屬未掛號卻強行要求進入診間解釋病情，與醫師發生爭執。圖／翻攝自社會事新聞影音

高雄阮綜合醫院昨傳出一起醫病衝突事件，一名病患家屬未掛號卻強行要求進入診間解釋病情，與醫師發生爭執。過程中家屬語帶指責，甚至脫口批評醫師「缺錢」，醫師當場反擊「你沒有掛號就闖進來？憑什麼！」現場火藥味十足，雙方言語衝突錄影曝光後，引發網路熱議。

據了解，當時家屬因前一日未能陪同就診，隔天臨時前往醫院，希望了解病情進度，未依規掛號就要求醫師說明。阮綜合醫師黃冠誠堅持醫療流程，拒絕違規解說，雙方因此爆發爭執。

錄影畫面中可聽見黃醫師語氣激動，強調「沒掛號不能進診間，這是基本常識」，並指控對方「在外講我缺錢、妨礙我的名譽、信用」，場面一度混亂。

事件曝光後，不少醫護人員與網友留言力挺黃醫師，認為基層醫療人員每天承受巨大壓力，還要面對民眾不理性指控，直呼「醫療崩壞不是沒有原因」、「辛苦了黃醫師，還要被這樣羞辱」，也有人呼籲家屬應尊重醫療流程，「醫師不是客服人員，醫療規範是保護雙方的」。

院方已針對事件正在了解經過，並強調任何人進出診間都應依規掛號，醫師為維護制度並無不當，但同時也提醒同仁面對突發衝突應保持冷靜，避免情緒化應對。

高雄阮綜合醫院昨傳出一起醫病衝突事件，一名病患家屬未掛號卻強行要求進入診間解釋病情，與醫師發生爭執。圖／翻攝自社會事新聞影音
高雄阮綜合醫院昨傳出一起醫病衝突事件，一名病患家屬未掛號卻強行要求進入診間解釋病情，與醫師發生爭執。圖／翻攝自社會事新聞影音

醫師 醫護人員

