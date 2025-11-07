才端修法時程⋯補充保費新制政院喊卡 石崇良稱只是想法、沒有不溝通

衛福部長石崇良提出修正「健保法」擴增補充保費徵收對象，利息、股利、房租從過去每筆2萬才收補充保費，改為每年「累計」2萬就要收2.1%補充保費，改革後小資族被納入收費對象，引發民意反彈，且被披露「未跨部會溝通」，7小時內行政院宣布政策喊卡。石崇良今天表示，修法「只是想法」，不是沒有討論，而是「還沒到那個階段。」

石崇良周二接受「中國時報」專訪，提出「健保法」修法方向，將擴大徵收補充保費。衛福部社保司後續對外說明，修法草案已研擬完成，預計最快民國116年可上路，預計影響480萬人。雖遭遇民意反彈，挨批「不針對富人，僅針對小資族」，石崇良昨下午強調政策方向不變。不過，昨天晚間政策卻被喊停，原因是政院高層「看報才知政策」，且可能重挫股市政策，衛福部竟未與金管會溝通。

即使已經擬定草案，甚至訂好修法時程，石崇良今天出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時仍強調，「事發有點突然」，因接受媒體專訪，新制內容才被披露，實則「沒有正式啟動、沒有進入法治程序」，否則一定會跨部會討論，並舉辦對外公聽會，而非單靠部長發言，「這只是一個想法，不是沒跟金管會討論，只是還沒到那個階段。」

石崇良說，對於民眾顧忌，行政院均有所掌握，並持續與他交換意見，衛福部也對外說明，不讓消息「以訛傳訛」，主要還是希望民眾了解，補充保費調整，只在討論過程，「並非既定政策。」

健保收費應公平，富人多繳錢幫助弱勢，為健保初衷，新制卻被質疑傷害小資族。石崇良表示，所有政策都是希望健保財務永續，穩健財務照顧更多弱勢，實現健保「互助、互利」的健保精神，讓「量能負擔」概念能持續下去，未來不論是在一般保費的結構調整，或補充保費政策改變、擴大費基等，都會秉持「公平負擔」精神持續推動，並搜集意見、凝聚共識。

石崇良上任後，先是遇到黑心豬大腸案，衛福部挨批蓋牌半年，推動假日急症中心原希望紓解急診壅塞，實際成效卻是「門可羅雀」，遇非洲豬瘟，擅自公布機場取消綠色通道惹議，再到近期補充保費政策挨批不公平、未溝通，被問及是否擔心位子不保，石崇良表示，每位部長都會被問到「何時下台」，但去留從不在他心中，「我只想把事情做好。」