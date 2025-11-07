聽新聞
影／解禁後雲林第一頭「重量級」豬拍賣價格出爐 重量高達132公斤
台中爆發非洲豬瘟疫情後，活體禁運、禁宰禁令終於解除，雲林肉品市場今天上午8時40分恢復拍賣，第一頭豬重量達132公斤，拍出每公斤99.6元的價格，對照疫情發生前10月22日封關平均牌價86.19元，肉品市場總經理黃加安鬆了一口氣表示，「還不錯」，價格還算平穩。
雲林肉品市場上午8時40分恢復拍賣，第一頭豬重量達132公斤，比平常拍賣的豬隻平均重量多出7、8公斤，開盤即拍出每公斤99.6元的價格。
黃加安今到議會備詢，得知開盤價格神情才略為放鬆表示，「還不錯」，這個價格還算平穩，因為豬農已經15天沒有收益，壓力很大，希望讓豬農有相當的利潤，承銷人也能買到合理價格的豬肉。
雖然第一頭豬就是「重量級」，黃加安說，比平常拍賣的平均重量多出7、8公斤，但看起來還可以接受，雖然開盤狀況不錯，但因今天拍賣頭數多，還是要看最後拍賣狀況，今天預計拍賣2650頭豬，「現在擔心的是第一頭豬跟最後一頭豬價格落差很大」。
