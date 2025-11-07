影／解禁後雲林第一頭「重量級」豬拍賣價格出爐 重量高達132公斤

台中爆發非洲豬瘟疫情後，活體禁運、禁宰禁令終於解除，雲林肉品市場今天上午8時40分恢復拍賣，第一頭豬重量達132公斤，拍出每公斤99.6元的價格，對照疫情發生前10月22日封關平均牌價86.19元，肉品市場總經理黃加安鬆了一口氣表示，「還不錯」，價格還算平穩。

雲林肉品市場上午8時40分恢復拍賣，第一頭豬重量達132公斤，比平常拍賣的豬隻平均重量多出7、8公斤，開盤即拍出每公斤99.6元的價格。

黃加安今到議會備詢，得知開盤價格神情才略為放鬆表示，「還不錯」，這個價格還算平穩，因為豬農已經15天沒有收益，壓力很大，希望讓豬農有相當的利潤，承銷人也能買到合理價格的豬肉。