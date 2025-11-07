鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

今天是24節氣的立冬。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天延續與昨天相似的天氣型態，環境風向為偏東至東北東風，水氣再更少一點。各地天氣普遍都是晴到多雲，只有東半部及山區附近才會偶爾有些零星降雨影響。

氣溫型態也比較溫暖，歐宗學表示，晨間各地低溫約20至21度，市區稍高一些，西半部白天高溫普遍都可達30度，中南部可能來到32至33度，東半部相對雲量稍多且有風勢調節，但高溫也可達26至28度，日夜氣溫變化都相當明顯。

歐宗學表示，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已經來到輕颱上限等級，預估今天就會跨入中颱的門檻，並且還會繼續增強，預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下周一通過菲律賓呂宋島的分歧不大。

但在後續逐漸北轉，並通過台灣附近時不確定性仍然相當高，歐宗學表示，主要是北轉位置、移動速度及轉向角度都還無法確定，但直接侵襲的機率已經相當高，下周一外圍環流配合東北季風會開始為北部、東半部地區帶來風雨，下周二至周四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響，建議預先做好防颱整備。

周六大氣環境都還沒有明顯變化，周日中午過後東北季風開始逐漸南下，但歐宗學表示，初期水氣仍較少，預估白天期間各地都還可以維持與近幾天相似的穩定天氣型態，周日晚起迎風面大台北、東半部至恆春半島地區才會陸續有較明顯的陰雨天氣出現，同時氣溫也將逐漸下降。

歐宗學表示，下周一鳳凰颱風通過呂宋島時，會間接加強東北季風，北部、東半部至恆春半島普遍為陰雨天氣，且風速強、水氣多，在迎風面地形上開始有大量降雨累積。

中南部地區白天期間尚無明顯影響，預估可維持多雲天氣，但歐宗學表示，晚間也會開始受外圍環流雲系影響，而有局部短暫陣雨機會。此時周邊海域以及沿海地區已經有非常大的風浪出現，也會伴隨長浪影響，也可能已經發布部分地區的海上颱風警報，避免前往海濱活動。

歐宗學表示，下周二到下周三是鳳凰颱風侵襲、影響台灣的關鍵時間，颱風路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過；轉向角度是否較大往東北方向快速移出、或是角度較小持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，更不用說各模式之間在移動速度甚至是否北轉都還有差異存在，不過料敵從寬，禦敵從嚴，還是要先做好準備，以免應變不及。

他說，下周四鳳凰颱風應該就會明顯減弱，而且持續遠離台灣附近，各地的風雨影響都有逐漸減緩趨勢，不過由於東北季風還在，因此沿海強風大浪的情況還不會太快趨緩，仍要留意。