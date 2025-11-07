挺豬農！團膳業者宣布加強採購國產豬 學校午餐增加供餐次數

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，15天禁運禁宰令解封，全台豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估將在明年3月前調節完成。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今宣布，將加強採購國產豬肉，並號召全國團膳業者在營養基準許可範圍內，增加學校營養午餐豬肉供餐次數，以實際行動力挺豬農。

餐盒公會全國聯合會理事長陳明信表示，以往學校營養午餐豬肉供應頻率每周約2至3次，今年開學後受豬價上漲影響，部分縣市降至每周1至2次，且多以豬肉末取代豬肉塊及豬肉絲。隨著禁令解除，市場增量供給，呼籲各縣市團膳會員加強採購力道，在符合營養基準的前提下，增加供餐次數。

陳明信說，豬肉本來就是學童午餐優質的蛋白質來源，公會已與會員業者及上游供應鏈密切協調，優先採購合法來源、檢驗合格、可溯源的國產豬肉，確保每批肉品來源清楚、品質穩定。他也強調，團膳業者將同步強化冷鏈管理、加工檢驗與供應批次追蹤制度，以維持餐食衛生與供應安全，讓家長與學校都能放心。

台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟確診，農業部宣布在10月22日啟動國內豬隻禁運、禁宰15天，由於確診只限台中梧棲案例場，現階段已清零，昨起活豬禁運解禁；今天凌晨恢復屠宰、拍賣，預計最快今天傍晚，部分縣市黃昏市場就可買到溫體豬肉。