1張圖看鳳凰颱風侵襲機率 賈新興：需觀察太平洋高壓趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
鳳凰颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

今天是24節氣的立冬，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天至周日氣溫略回升，降雨少；下周一至下周五新竹以北及宜蘭天氣偏涼，降雨轉明顯。務必特別關注周日關於今年第26號颱風鳳凰後續移動趨勢，需特別觀察下周一至下周二南側太平洋高壓的趨勢。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，下周一起至12月20日，桃園以北及宜蘭降雨偏多的機率高，宜蘭並有持續降雨發生的機率。

天氣趨勢，他說，明天至周日氣溫略回升，其中明天午後台中以南山區及高屏有零星短暫雨。周日午後受東北季風影響，晚起新北山區及宜蘭轉有局部雨。下周一，桃園以北、宜花東及屏東有局部短暫雨，傍晚起其它地區亦轉有局部短暫雨。

賈新興表示，下周二有受颱風外圍環流影響的機率，各地山區、雲林以北、宜花東及屏東有陣雨，午後苗栗至高雄轉為多雲時晴，下周三至下周四中午前有受颱風環流影響的機率，下周三雲林以南及花東有陣雨， 午後至下周四中午前，各地有雨，傍晚起台中以南轉多雲時晴。

他說，下周五，桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周六，午後宜蘭及大台北東側有局部雨，竹苗以南山區亦有零星短暫雨。16日，宜花及大台北東側有局部雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

宜蘭 颱風 桃園

