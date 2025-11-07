快訊

今天「立冬」暖洋洋 氣象署曝天氣3重點 鳳凰颱風下周威脅全台

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末晴朗、降雨零星，下周一起注意鳳凰颱風的動態。圖／中央氣象署提供
周末晴朗、降雨零星，下周一起注意鳳凰颱風的動態。圖／中央氣象署提供

今天「立冬」暖洋洋，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，3個重點提示，今明兩天晴朗穩定，周日東北風增強，迎風面北宜雲增、降雨機率愈晚愈高。鳳凰颱風下周一通過菲律賓進入南海，下周二起有北轉、近台的趨勢。先長浪再強風大浪；明晚起留意長浪，周日沿海風力愈晚愈增強。

氣象署表示，今天是24節氣中的「立冬」，望文生義是冬季的開始。但是今天沒有涼冷空氣影響台灣，反而將度過一個溫暖微熱的立冬，西半部不少地方高溫甚至可來到30度以上。整體來說周末天氣不錯，不過周日沿海風浪大，北宜天氣逐漸轉變。

目前預報顯示，下周一起北部、東半部有較明顯降雨，下周二起中南部亦有機會下雨，北部、東半部、南部有大雨或局部豪雨，降雨程度和颱風屆時的近台時程及強度結構相關，不確定性仍高。

天氣趨勢，今天至明天偏東風，晴朗穩定，西半部晴到多雲，午後中南部山區零星陣雨；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島零星雨。白天高溫方面，北宜花26至28度，中南部、東南部29至32度；馬祖23度、金門26度、澎湖26度。

周日轉東北風，晚起東北季風增強，新竹以南晴到多雲，午後中南部山區零星陣雨。桃園以北地區、基隆北海岸、東半部地區、恆春半島白天雲量增，北北基宜白天起開始出現局部短暫雨，愈晚雨勢將愈明顯。清晨低溫方面，北宜21至22度，中南花東23至25度；馬祖23度、金門27度、澎湖26度。白天高溫：北宜花26至28度，中南部、東南部29至31度；馬祖23度、金門27度、澎湖26度。晚起低溫：北宜21至22度，中南花東22至25度；馬祖21度、金門25度、澎湖25度。

此外，風、浪方面，周日白天起沿海風力增強，晚起更強，台南以北、東半部、恆春半島、各離島有8至10級強陣風。明晚起基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海易有長浪，下周一起西南部沿海、澎湖亦有長浪發生的機率，海邊活動多加注意。

氣象署發布長浪即時訊息，今天南部沿海有長浪發生的機率，目前屏東（小琉球）已觀測到1.5米的浪高。

