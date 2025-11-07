快訊

今「立冬」迎暖陽！鳳凰颱風下周威脅全台 恐與東北季風交互作用

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
鳳凰颱風下周二至下周四最接近台灣，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高。本報資料照片
鳳凰颱風下周二至下周四最接近台灣，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高。本報資料照片

今天為24節氣的「立冬」，天氣與昨天類似，中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲、溫暖微熱，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。

溫度方面，今天西半部高溫29至32度，東半部25至27度，近中午前後紫外線偏強，外出做好防曬，不過各地早晚仍涼，低溫普遍為21至23度，日夜溫差較大。澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。

至於第26號颱風「鳳凰」動態，中央氣象署表示，鳳凰颱風下周一會經過呂宋島並進到南海，且將有較明顯的往北分量，並逐漸影響台灣的天氣，預估迎風面的北部、東半部雨勢明顯增加，各地風浪亦增加，至於程度的大小及實際影響區域仍要視後續路徑而定，不確定性高，留意氣象署對此颱風的最新預報。

明天至周日白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

周日晚至下周一東北季風增強，北台灣氣溫下降；水氣增多，迎風面雨勢增，北台灣有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區天氣影響較小仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二至下周四為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高，其降雨區域及雨勢大小與颱風路徑及強度有關，預報仍有變化。

下周四颱風逐漸減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

明天起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海亦有長浪發生的機率，下周一起西南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率。

下周五至16日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
鳳凰颱風 恆春

