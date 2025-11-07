快訊

今立冬！禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

政院高層看報「才知補充保費改革方向」石崇良溝通失靈犯大忌

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風恐北轉以中颱強撞台灣 粉專點名這些地區快做準備

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，鳳凰颱風北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，鳳凰颱風北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

「鳳凰真的很大一隻」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風強度逐漸增強中，會愈來愈壯碩，「大環流的颱風＋東北季風開外掛」，即便到台灣可能呈現減弱的狀態，風雨還是會相當有感，要特別注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，鳳凰颱風北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致。這樣的共識已經連續多輪預報，顯示各模式的趨勢判斷相當穩定。分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點（位置）。󠀠

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，另一個高度共識是，鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。強度不會太弱，照這樣的路徑跟大氣條件，風雨會相當有感，這幾天要開始準備防颱措施。

至於「走西邊」或「走東邊」？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前下定論還太早，仍有一定的不確定性存在。不過，北轉、影響台灣的趨勢依然相當明顯，加上鳳凰颱風的環流不算小，對風雨比較敏感的地區，像是北部、東半部、山區、沿海等，建議可以提前做防颱準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風幾乎一定北轉，下周二至下周三離台灣最近。颱風下周一開始北轉，過程一定會逐漸減弱，但會是和時間賽跑，一定要減弱夠多；減弱程度不夠的話，有可能是中颱等級直接撞進來。北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，「天氣肯定是爛，詳情可以回想上個月風神颱風的樣子」。「11月有這種東西真是見鬼」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風 東北季風

延伸閱讀

鳳凰將是「非常罕見的」侵台颱 他指和氣候變遷有關

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

颱風鳳凰上看強颱 11、12日對台影響最顯著

鳳凰又大又強！專家估路徑「恐經過台灣上空」：環流大的颱風更危險

相關新聞

孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

高齡化浪潮下，「孤獨死」現象更頻繁。北市議員發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，政府為此鼓勵獨居長者家中裝緊急...

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

今天是24節氣的「立冬」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日...

鳳凰颱風恐北轉以中颱強撞台灣 粉專點名這些地區快做準備

「鳳凰真的很大一隻」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風強度逐漸增強中，會愈來愈壯碩，「大環流的颱風＋東北...

政院砸百億拚國旅 推10亮點觀光計畫

行政院昨通過四年期「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，明年起將投入一○○．一四億元，推動十個亮點計畫，交通部明年...

破解睡眠迷思 哈佛教授：人不需要每天睡8小時

美國哈佛大學演化生物學家李柏曼（Daniel E. Lieberman）主張，多數成年人不需要每天睡8小時，他的理由是什麼？

今「立冬」迎暖陽！鳳凰颱風下周威脅全台 恐與東北季風交互作用

今天為24節氣的「立冬」，天氣與昨天類似，中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲、溫暖微熱，迎風面基隆北海岸、大台北山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。