鳳凰颱風恐北轉以中颱強撞台灣 粉專點名這些地區快做準備

「鳳凰真的很大一隻」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風強度逐漸增強中，會愈來愈壯碩，「大環流的颱風＋東北季風開外掛」，即便到台灣可能呈現減弱的狀態，風雨還是會相當有感，要特別注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，鳳凰颱風北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致。這樣的共識已經連續多輪預報，顯示各模式的趨勢判斷相當穩定。分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點（位置）。󠀠

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，另一個高度共識是，鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。強度不會太弱，照這樣的路徑跟大氣條件，風雨會相當有感，這幾天要開始準備防颱措施。

至於「走西邊」或「走東邊」？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前下定論還太早，仍有一定的不確定性存在。不過，北轉、影響台灣的趨勢依然相當明顯，加上鳳凰颱風的環流不算小，對風雨比較敏感的地區，像是北部、東半部、山區、沿海等，建議可以提前做防颱準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風幾乎一定北轉，下周二至下周三離台灣最近。颱風下周一開始北轉，過程一定會逐漸減弱，但會是和時間賽跑，一定要減弱夠多；減弱程度不夠的話，有可能是中颱等級直接撞進來。北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，「天氣肯定是爛，詳情可以回想上個月風神颱風的樣子」。「11月有這種東西真是見鬼」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。