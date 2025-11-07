鳳凰將是「非常罕見的」侵台颱 他指和氣候變遷有關

鳳凰颱風下周初期可能侵襲台灣，中央氣象署預期海陸警齊發。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，鳳凰颱風無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例。

他說，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

但是，他表示，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。因為，要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的。

此外，他說，本次鳳凰颱風的命名，不是花，不是鳥，而是山；香港命名。從氣候統計（1950–2024年）來看，11月平均侵台颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸台灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。