今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

今天是24節氣的「立冬」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日東北季風減弱、水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率。

溫度方面，吳德榮表示，今天至周日冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，為白天偏熱、早晚涼的天氣，各地區最高氣溫皆達30度以上。今天北部21至32度、中部21至34度、南部21至34度、東部21至32度。

鳳凰颱風下周初期影響台灣天氣，吳德榮表示，下周一鳳凰颱風外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大。下周二、下周三各地慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，需持續密切觀察。下周四白天起鳳凰颱風減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

至於海鷗颱風，目前為輕度颱風，中央氣象署預期即將減弱為熱帶性低氣壓。吳德榮表示，今晨海鷗颱風已過越南中部，向西北西前進，水氣截斷、快速減弱中。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，鳳凰颱風的系集平均路徑經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，不確定性擴大。美國（GEFS）模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離。

吳德榮分析中央氣象署路徑潛勢預測圖，他說，鳳凰颱風在登陸呂宋島前、強度達到顛峰（強烈），將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間仍有暴風及大量降雨的威脅，絕不可小覷。