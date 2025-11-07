不讓羅浮宮世紀劫案重演 故宮舉辦防竊防搶預演 警察局也參演

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，多位立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌表示，故宮為國家一級關鍵基礎設施，依行政院國土安全辦公室指導，建置完整監控中心、駐衛警察及專責安管單位，實施多層次防護機制。此外，故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練。昨天傍晚北部院區便舉行防竊防搶預演，台北市警察局士林分局也參加預演，模擬多種高風險的竊盜情境，12日將由故宮副院長黃永泰擔任指揮官舉行正式演練。

立委葛如鈞稱，故宮安全預算超過1億元，卻僅靠四隻警犬夜間輪班守護國寶，「銅牆鐵壁只剩四條狗」？蕭宗煌回應絕非如此。他提交給立委的業務報告已說明，故宮陸續將文物庫房導入QR Code、RFID等科技，透過掃描登錄文物出入櫃情形，確保文物安全及移動管理。故宮也善用數位化監控與智慧安全管理，如北院導入智慧化人臉識別登記作業，含納既有監視設備中央管理系統及門禁安防平台，在異常狀況如停電發生時，發揮即時因應機制，確保中央監控效能不中斷。

故宮表示，故宮設有專業警犬隊，隸屬於駐警隊，為國內博物館安全防護的創新作為。警犬隊的主要職責為強化院區巡邏、協助爆裂物及危險因子之偵蒐及支援重大活動維安勤務。警犬隊的設置與訓練，與科技化偵防系統相互配合，共同建構多層次的安全防護網。

故宮南北院防護機制包括實體防護、科技監控與嚴格門禁管制三大部分，涵蓋院區周邊環境、建築物內外部空間及展廳等所有重要場域。故宮也嚴格落實所有施工人員的身份登錄與查核，確保施工區域的安全能進行全方位、無死角的監控與防護。