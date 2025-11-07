聽新聞
健康你我他／魚刺卡喉喝醋 長大才知是錯誤

聯合報／ 文／比目魚（中市潭子）
吃魚若不小心將魚刺吞下，應立即停止吞嚥的動作。圖／讀者比目魚提供
吃魚若不小心將魚刺吞下，應立即停止吞嚥的動作。圖／讀者比目魚提供

生長在澎湖的小漁村，餐桌上最不缺的就是魚，父母忙著生計，孩子有求生本能，個個練就一身吃魚的功夫，再小的魚刺也難不倒海邊長大的小孩，偏偏我就是那個常出錯的可憐鬼。哥哥姊姊妹妹一餐飯可以吃出一條條漂亮的魚骨標本，而我盤中的那條魚，老是破碎不堪死狀甚慘。

「阿嬤，妹妹又被魚刺卡住了！」姊姊大聲叫阿嬤。「那欸這呢笨桶（飯桶），討海人毋會吃魚，笑死人囉！」阿嬤叫我用力吞下一口白飯，有時是喝下一碗魚湯，或到廚房倒碗醋給我喝。說也奇怪，阿嬤的土方法每次都有效，喉間的小刺總能被馴服。

卡到魚刺的經驗多了，吃魚的功力也變得跟哥哥姊姊一樣厲害，我也可以完整的吃出一條小魚標本。長大後才知道，阿嬤用的卡魚刺土方法是錯誤的，但那時每家小孩誤食魚刺，基本上的處理方法都一樣，吞飯、吞水、喝醋，而診所在很遠的地方。

現在吃魚偶爾還是會不小心將小刺吞下，這時得立即停止吞嚥的動作，連口水都不行，將口中的食物吐掉，並且輕輕地、用力地咳嗽幾下，若是卡得不深的魚刺，有機會藉由氣流或是振動的力量被咳出來。如果咳嗽無效，還是得立即找耳鼻喉科醫師處理，老阿嬤的土方法我可不敢再用，以免扎得更深，或引起更嚴重的二度傷害。找醫師還是最安全保險的作法。

