聽新聞
0:00 / 0:00

台大北護「智慧藥局」再升級 「全自動盒裝藥發藥機」啟用

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
全自動盒裝藥發藥機幫助提升用藥安全，讓藥師有更多時間發揮專長照護病人。 記者廖靜清／攝影
全自動盒裝藥發藥機幫助提升用藥安全，讓藥師有更多時間發揮專長照護病人。 記者廖靜清／攝影

台大北護分院「智慧藥局」再升級！引進最新「全自動盒裝藥發藥機」昨天正式啟用，可以分擔藥師工作量、提升用藥安全台大醫院北護分院院長詹鼎正表示，慢性病醫療需求持續增加，而藥師普遍不足、工作負荷大，全力推動藥局自動化作業，讓藥師能有更多時間發揮專長。

醫院藥師普遍存在人力不足問題，北護分院曾面臨夜診沒有藥師的窘境，近期已填補缺口。詹鼎正指出，為了提升調劑效率與確保用藥安全，醫院導入德國全自動盒裝藥發藥機，不僅是邁進新世代智慧藥局的第一步，也是台大醫療體系第一家啟用與醫學中心同級設備。

「自動化不只是設備導入，而是一場智慧醫療轉型，讓藥品、藥師與病人透過科技連結起來。以人工智慧提升效率，以及調配藥劑的正確率。」詹鼎正強調，過去藥劑調配主要靠人力，如今使用全自動盒裝藥發藥機設備後，可以減少藥師重複性的工作，讓藥師有更多時間專注於處方評估及用藥指導。

台大北護分院藥劑組組長彭思瑋表示，導入自動化不僅改善內部流程，電腦可以記錄放了幾盒藥、用了多少量，可精準調劑，大幅提高藥物調劑的準確性和安全性，減少人為錯誤並確保病人用藥安全。

彭思瑋指出，有了這台機器，估計減少20%的作業時間，以前藥師需用手去抓取藥盒，現在藥品會自動掉到檯子上，只要拿一次就好，不用再跑來跑去取藥，非常方便。目前全自動盒裝藥發藥機只使用了4成功能，主要用在60多種盒裝藥，未來錠劑、片裝等其他形式的藥品也會進入自動化系統，將成為完全自動化的醫院。

台大醫院 藥師 藥品 醫學中心 病人 全自動盒裝藥發藥機 用藥安全 藥劑 北護分院 藥局

延伸閱讀

換季焦慮Out！讓全家都能All Pass的洗髮神物，一瓶洗出全家人四季「好髮氣」

不是取代藥師！台大北護智慧藥局「全自動盒裝發藥機」 節省作業時間20%

果控芋控都瘋了！萬波推「米麻糬+芋泥系列」升級回歸　85℃「水梨系、羽衣甘藍」元氣滿分

Google Pixel watch 4開箱實測 抬手啟動Gemini超方便 小升級變更貼心

相關新聞

孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

高齡化浪潮下，「孤獨死」現象更頻繁。北市議員發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，政府為此鼓勵獨居長者家中裝緊急...

政院砸百億拚國旅 推10亮點觀光計畫

行政院昨通過四年期「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，明年起將投入一○○．一四億元，推動十個亮點計畫，交通部明年...

百億拚國旅／觀光亮點計畫「待了解」 地方先寄厚望

行政院要花百億元推四年計畫帶動國旅，並規畫「三部曲」，首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里為願景，以十大...

北京放話「文物北返」 我故宮院長：文物皆為中華民國財產

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文...

健康你我他／魚刺卡喉喝醋 長大才知是錯誤

生長在澎湖的小漁村，餐桌上最不缺的就是魚，父母忙著生計，孩子有求生本能，個個練就一身吃魚的功夫，再小的魚刺也難不倒海邊長大的小孩，偏偏我就是那個常出錯的可憐鬼。哥哥姊姊妹妹一餐飯可以吃出一條條漂亮的魚骨標本，而我盤中的那條魚，老是破碎不堪死狀甚慘。

健康主題館／我失智後，幫助更多人…亞洲失智者自我倡議 在台北發聲

「現在，請把活動感想寫在黑板上，每一個人都要！」北市的台灣失智症協會服務中心進行一場國際交流活動，主持人Emily聲音宏亮地邀請與會者上台，參與者多為失智者，他們在黑板上留下感言，其中一句「失智者潛力無窮」格外醒目，正是現場的最佳註解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。