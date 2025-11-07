健康主題館／我失智後，幫助更多人…亞洲失智者自我倡議 在台北發聲

「現在，請把活動感想寫在黑板上，每一個人都要！」北市的台灣失智症協會服務中心進行一場國際交流活動，主持人Emily聲音宏亮地邀請與會者上台，參與者多為失智者，他們在黑板上留下感言，其中一句「失智者潛力無窮」格外醒目，正是現場的最佳註解。

這場名為「亞太區域失智者交流活動」（Overseas Peer Exchange Program, OPE）的會議，由台灣失智症協會主辦，發起人是來自新加坡的Emily，邀請失智者跨國發聲，參與者包括日本失智者及家屬、學者及台灣失智症協會專家、自我倡議小組成員等。

新加坡發起人：讓失智者都有倡議能力

「我要讓OPE的每位失智者，都有倡議能力。」Emily過去是特教老師，50歲那年確診失智症，第一年在哭泣中度過，第二年她決定轉念，「以前我鼓勵家有特殊兒童的家長不要悲傷，現在換我面對了，我也要做到。」

她創立臉書社群「Living with Dementia」，分享生活策略與輔助方法。2019年後，她成為亞洲失智症倡議的重要推手，推動新加坡打造失智友善城市，從地鐵導引系統到公共空間改造，促使新加坡政府逐步將失能、身障與失智症族群的需求一併納入城市設計，讓效益發揮到最大，值得台灣學習。

Emily說，OPE可聽見不同國家的聲音，自我倡議者也會持續進步，此外，發聲固然重要，但獲得支持更重要，唯有建立國際合作，才能有持續性的改變。

日本學者由美分享由失智者參與編製的「Care Pass」。日本地方政府提供龐大的失智服務資訊，但連專業人員都難以掌握，為此，他們製作一份依照病程與服務分類的「彩色資訊表」，幫助患者與家屬找到合用資源。年輕型失智症代表山中忍解釋，手冊前面翻開是患者視角，後面翻開是家屬觀點，中間夾著服務列表，「讓患者本人參與設計雖然耗時，但成果更貼近需求。」

日本失智者：確診後創業、戀愛再婚

自我倡議對失智者的意義重大，山中忍的故事就是典範。她坦言，確診初期深感孤單，「連我這樣家庭關係密切的人都感到無助，更何況那些家庭支持不足的人？」這促使她成立名為「Happy」的日照中心，帶失智者走入社區、重新連結世界。山中忍在診斷後不但創業，更展開新戀情並再婚，她說，人生可以重來好幾次，失智不是結束，而是另一個開始。

台灣實踐：影響政策 推動改變的起點

作為OPE首屆主辦國，台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，OPE的核心信念是「讓失智者為自己發聲」。這不只是分享故事，而是推動改變的起點。台灣失智症自我倡議小組成立逾6年，現有9位成員，從最初不敢開口，到如今能主動舉辦講座、與政府對話。去年他們走進5間醫院開辦「德曼莎講座」，今年更將足跡擴展至5個縣市，把經驗帶進政策現場。

「他們不只是想幫自己，而是想影響更多人。」陳筠靜說，許多成員確診多年後，反而活得更積極、更有自信，「每位顧問都說，生病後的生活比以前更豐富。」她呼籲政府建立正式反映管道，讓病友能參與決策。

在活動尾聲，黑板上寫著：「有你們真好」「謝謝OPE」「繼續努力」，不同語言有著同樣的信念，清楚宣告：失智者不只是被照顧的角色，更是改變世界的力量。